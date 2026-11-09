Ο απογευματινός περίπατος κατέληξε σε τραγωδία: Γυναίκα πήγε να κόψει το τελευταίο μανιτάρι και… έπεσε στον γκρεμό

Τραγικό τέλος είχε η εξόρμηση για μανιτάρια μιας 75χρονης από τη Λευκωσία, η οποία έχασε τη ζωή της το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) έπειτα από πτώση σε γκρεμό στην ορεινή περιοχή του Κάμπου, στην επαρχία Μόρφου της Κύπρου.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τον γιο της, με σκοπό να συλλέξουν μανιτάρια. Όπως αναφέρει η Cyprus Times, η εξόρμησή τους πλησίαζε στο τέλος της και οι δύο ετοιμάζονταν να επιστρέψουν.

Την «έφαγαν» τα μανιτάρια: Πήγε να κόψει το τελευταίο και… έπεσε στον γκρεμό

Ο γιος της είχε ήδη κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο, όταν η 75χρονη εντόπισε ένα ακόμη μανιτάρι και αποφάσισε να σταματήσει για να το κόψει. Κατά την προσπάθειά της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε στον γκρεμό, τραυματιζόμενη σοβαρά στο κεφάλι.

Ο γιος της αντιλήφθηκε το περιστατικό και κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Η 75χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία και η γυναίκα υπέκυψε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα πτώση διερευνώνται.