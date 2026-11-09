Το χρηματοκιβώτιο του «Mr Χωριάτικο»

Την άγνωστη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου και ουσιαστικά αποτέλεσε το κλειδί για να βγει στην επιφάνεια ολόκληρο το πλέγμα παρανομίας που είχε στηθεί πίσω από τα αρτοποιεία «Χωριάτικο» του Άγγελου Γιαννακόπουλου, φέρνει σήμερα στο φως η Realnews.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια βαλίτσα που περιείχε κοκαΐνη και έφτασε… ασυνόδευτη στη Ρόδο με το πλοίο της γραμμής στα τέλη Αυγούστου ήταν η αιτία να εισβάλουν λιμενικοί και αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέα σε ένα κτηματομεσιτικό γραφείο στο νησί, στη διεύθυνση του οποίου επρόκειτο να παραδοθεί η βαλίτσα. Όπως αποδείχθηκε, το γραφείο αυτό ήταν το στρατηγείο της οργάνωσης. Εκεί εντοπίστηκαν αρκετά από τα πειστήρια της υπόθεσης, τα περισσότερα από τα οποία φυλάσσονταν σε ένα θωρακισμένο χρηματοκιβώτιο. Πρόκειται για υπολογιστές, μηχανήματα POS, κάρτες SIM συνδεδεμένες με e-banking τραπεζών, αλλά και 1 εκατ. ευρώ για τις άμεσες ανάγκες της εγκληματικής οργάνωσης. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τον ερευνητικό «θησαυρό» που έδειξε ολοκληρωμένη την εικόνα της εγκληματικής οργάνωσης.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτέλεσε την αφορμή ώστε ο Α. Γιαννακόπουλος να εγκαταλείψει για δεύτερη φορά άρον άρον την Ελλάδα για το Ντουμπάι, φοβούμενος τη σύλληψή του, καθώς οι υπολογιστές που είχαν κατασχεθεί προσέφεραν στο πιάτο ολόκληρο το σχέδιο της οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες και τους αχυρανθρώπους που τις διαχειρίζονταν.

Μετά την επιχείρηση των Αρχών στη Ρόδο, ο πανικός των φερόμενων ως μελών της εγκληματικής οργάνωσης ήταν εμφανής στις υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες τους, στις οποίες γίνονταν εκτενείς αναφορές στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είχαν κατασχεθεί από τους αστυνομικούς.

Γνώριζαν τις πινακίδες

Από την πρώτη στιγμή που το κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρέθηκε στη Ρόδο διαπιστώθηκε πως τα μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης γνώριζαν όχι μόνο την ύπαρξη των αστυνομικών, αλλά ακόμα και τα αυτοκίνητα και τους αριθμούς κυκλοφορίας τους, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση να καταστεί αδύνατη. Γι’ αυτόν τον λόγο οι έμπειροι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος ζήτησαν το περασμένο καλοκαίρι από το Λιμενικό να τους δώσει συμβατικά αυτοκίνητα προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η παρακολούθηση των υπόπτων.

Πολύ σύντομα διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι όλοι οι άνθρωποι του Α. Γιαννακόπουλου συναντιούνταν σε γνωστό κτηματομεσιτικό γραφείο στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμα και ο γνωστός πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται ως το «δεξί χέρι» του Γιαννακόπουλου, όταν βρισκόταν στο νησί για τις δουλειές του κυκλώματος επισκεπτόταν συχνά το συγκεκριμένο γραφείο.

Οι αστυνομικοί ήξεραν ότι με κάποιον τρόπο έπρεπε να μπουν σε αυτό και να πραγματοποιήσουν έρευνες, κυρίως δε να κατάσχουν ψηφιακά μέσα που θα τους βοηθούσαν στην αποκρυπτογράφηση ολόκληρου του πλέγματος των εικονικών εταιρειών και των αχυρανθρώπων που τις κινούσαν. Η ευκαιρία δόθηκε έπειτα από μια πληροφορία που είχε το Οργανωμένο Έγκλημα για μεταφορά ναρκωτικών για λογαριασμό μέλους του κυκλώματος στη Ρόδο. Στις 27 Αυγούστου 2026, λιμενικοί συνέλαβαν τον παραλήπτη της βαλίτσας με την κοκαΐνη, ενώ την ίδια ώρα άλλο κλιμάκιο προχώρησε στη σύλληψη του ατόμου που την είχε αποστείλει. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι και οι δύο είχαν συχνή παρουσία στο συγκεκριμένο μεσιτικό γραφείο.

Ευρήματα

Όλη η επιχείρηση ήταν σε γνώση των αστυνομικών του Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι δεν αποκλείεται να συμμετείχαν ως δήθεν στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι Αρχές βρέθηκαν έξω από το συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο διέθετε βαριά θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και κάμερες στην είσοδο. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των λιμενικών να ανοίξει η πόρτα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο εσωτερικό δεν ανταποκρίθηκαν. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι στο διάστημα αυτό προχώρησαν στην καταστροφή σημαντικών εγγράφων, χωρίς ωστόσο να πειράξουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικός για την έρευνα.

Τελικά, έπειτα από αναμονή περίπου μιάμισης ώρας και με την παρουσία του εισαγγελέα υπηρεσίας, η πόρτα άνοιξε, επιτρέποντας στις Αρχές να εισέλθουν στο εσωτερικό του γραφείου, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως στρατηγείο της οργάνωσης.

Το πρώτο που ζήτησαν οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί ήταν να ανοιχτεί το μεγάλο χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν εντός του γραφείου, όπου στο εσωτερικό του φυλασσόταν ένα ποσό λίγο μικρότερο του 1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο το πιο σημαντικό στην επιχείρηση ήταν ο εντοπισμός και η κατάσχεση δεκάδων φορητών και σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 46 μηχανημάτων POS, 87 τραπεζικών καρτών και εκατοντάδων καρτών SIM.

Οι συνομιλίες

Την ίδια αλλά και την επόμενη ημέρα, τα ηλεκτρονικά «αυτιά» του Οργανωμένου Εγκλήματος άκουγαν τις τηλεφωνικές κλήσεις που έκανε το ένα μέλος του κυκλώματος στο άλλο και διαπίστωναν τον πανικό που επικρατούσε για τα όσα είχαν κατασχέσει από το γραφείο οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ίδια ημέρα και ενώ έξω από το γραφείο βρίσκονταν ήδη οι λιμενικοί, οι αστυνομικοί και ο εισαγγελέας, μέλος του κυκλώματος πήρε τηλέφωνο μια γυναίκα, στενή συνεργάτιδα του Α. Γιαννακόπουλου και ακολούθησε η εξής συνομιλία:

Μέλος από Ρόδο: Ναι, έχουν έρθει εδώ σε εμάς… Δεν ανοίξαμε ποτέ, εννοείται… Μη λες τίποτα εκεί πέρα.

Συνεργάτιδα: Πώς θα μάθω χωρίς να καρφωθώ;

Μέλος από Ρόδο: Εχει έρθει και εισαγγελέας εδώ και καταγράφουν τα πάντα.

Την επόμενη ημέρα οι συνομιλίες κατέδειξαν τον ακόμα μεγαλύτερο πανικό για τα όσα έχουν βρεθεί στο γραφείο, κυρίως για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Μέλος από Ρόδο: Τα κομπιούτερ είναι το πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Τα λεφτά τα φτιάχνεις το… Δεν ξέρω τι θα γίνει…

Συνεργάτιδα: Ναι, όλα είναι στα κομπιούτερ. Όλα τα υπόλοιπα μάζεψέ τα, βάλτα στο αυτοκίνητο και πήγαινέ τα να τα κάψουν.

Παράλληλα, και όπως αναφέρεται και στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση του «Mr Χωριάτικο», διαπιστώθηκε από τους ερευνητές μετά την είσοδό τους στο μεσιτικό γραφείο πως το καταγραφικό από τις κάμερες είχε καταστραφεί σε μια προσπάθεια να μην εντοπίσουν οι αστυνομικοί ποιοι έμπαιναν στο γραφείο.

Εικονικές επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες μετά την έφοδο στο γραφείο της Ρόδου, στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε η εξέταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στους σκληρούς δίσκους εντοπίστηκαν αποθηκευμένα στοιχεία για τις εταιρείες- «σφραγίδες», δηλαδή τις εικονικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς για τις παραλίες του νησιού, καθώς και πληροφορίες για τους «μπροστινούς» που εμφανίζονταν κάθε φορά ως ιδιοκτήτες τους.

Σε άλλη συνομιλία, που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., γινόταν λόγος για τις κάρτες sim που είναι συνδεδεμένες με ηλεκτρονικές τράπεζες. «Τις πήραν τις κάρτες, όλες. Ολα φαίνονται σε αυτές, όλα τα ποσά αναλυτικά. Τι παίρνει ο Α…, τι παίρνει ο Κ…, τι παίρνει ο Μ… Ολα σου λέω, όλα».

Επιπλέον, από την ανάλυση των 87 τραπεζικών καρτών που εντοπίστηκαν στο γραφείο προέκυψε ότι πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από ΑΤΜ σε Μύκονο, Αττική και Ρόδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2020 έως και το 2026 πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ στη Μύκονο, μέσω συγκεκριμένων λογαριασμών που συνδέονται με μπαρ και στριπ κλαμπ του νησιού, συνολικού ύψους 19.925.776,80 ευρώ. Την ίδια περίοδο, από λογαριασμούς που σχετίζονται με καταστήματα στριπ σόου στην Αττική και στη Μύκονο πραγματοποιήθηκαν επιπλέον αναλήψεις ύψους 24.890.696,33 ευρώ.

Ο κύριος… Γαρίδας

Η ταραχή ήταν τόσο μεγάλη στις τάξεις της εγκληματικής οργάνωσης όπου τρεις ημέρες μετά την έφοδο στο γραφείο της Ρόδου, ο Α. Γιαννακόπουλος φέρεται να άλλαξε αριθμό τηλεφώνου, ενεργοποιώντας νέα σύνδεση στο όνομα «Νεκτάριος Γαρίδας». Στη συνέχεια, αναχώρησε μέσω Αλβανίας με προορισμό το Ντουμπάι, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φοβόταν ότι επίκειται η σύλληψή του.

Μάλιστα, σε τηλεφωνική συνομιλία με στενή συνεργάτιδά του, ενημερώθηκε ότι έχει εντοπιστεί άτομο το οποίο, έναντι αμοιβής 10% επί του ποσού, αναλαμβάνει να εκδίδει τιμολόγια μέσω εταιρειών του εξωτερικού, κυρίως από το Ντουμπάι, προκειμένου να διευκολύνεται η αποστολή εμβασμάτων και να εξασφαλίζεται η χρηματοδότησή του όσο εκείνος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η συνάντηση

Παράλληλα, λίγες ημέρες μετά την έφοδο των Αρχών στο γραφείο της Ρόδου, πραγματοποιήθηκε μυστική συνάντηση σε λογιστικό γραφείο στην οδό Χέυδεν, στην Αθήνα, το οποίο φέρεται να διαχειριζόταν τις οικονομικές υποθέσεις του κυκλώματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν στενή συνεργάτιδα του Α. Γιαννακόπουλου και τρεις εφοριακοί, από τους οποίους ζητήθηκαν συμβουλές «μετά το κακό που μας βρήκε στη Ρόδο».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε την ίδια ημέρα με τον Α. Γιαννακόπουλο, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο Ντουμπάι, η συνεργάτιδά του εξέφρασε την ανησυχία της, καθώς, όπως του ανέφερε, οι συμβουλές των εφοριακών δεν κατάφεραν να την καθησυχάσουν.