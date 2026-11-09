Τέμπη: Η δεύτερη δίκη για τα βίντεο, έρχεται και τρίτη για τη φωτιά έπειτα από τη σύγκρουση των τρένων – Προβληματισμός για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα καλούνται να ανταποκριθούν τα δικαστήρια της Λάρισας, καθώς τρεις διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες που αφορούν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που «μάτωσε» την χώρα, αναμένεται να εξελίσσονται παράλληλα. Η έναρξη της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας δημιουργεί νέα δεδομένα στον προγραμματισμό των συνεδριάσεων, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κύρια δίκη για τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Το ζήτημα που προκύπτει αφορά κυρίως τον καθορισμό των ημερομηνιών, ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή συνεδριάσεων σε διαφορετικές αίθουσες.

Οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται ωστόσο συγγενείς των θυμάτων και κάποιοι συνήγοροι τόνισαν στην πρώτη συνεδρίαση στη δίκη για τα βίντεο πως θέλουν να παρίστανται και στις δύο δίκες αντιδρώντας στο ενδεχόμενο την ίδια μέρα στη Λάρισα να γίνονται δύο παράλληλες συνεδριάσεις.

Το πρόγραμμα της κύριας δίκης και η νέα υπόθεση με τα βίντεο

Η κύρια δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία διεξάγεται στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, με το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων να πραγματοποιεί σταθερά περίπου δέκα συνεδριάσεις κάθε μήνα και τουλάχιστον δύο την εβδομάδα.

Οι επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις είναι στις 18 και 19 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τη διακοπή της διαδικασίας για τις γιορτές των Χριστουγέννων, στις 16 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ακόμη 14 συνεδριάσεις.

Την ίδια στιγμή, έχει ξεκινήσει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγγενείς θυμάτων και ορισμένοι συνήγοροι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο να οριστούν δικάσιμοι τις ίδιες ημέρες με εκείνες της κύριας δίκης. Όπως επισήμαναν, επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται και στις δύο διαδικασίες, αντιδρώντας στην προοπτική να διεξάγονται ταυτόχρονα συνεδριάσεις στη Λάρισα.

Το δικαστήριο, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, αποφάσισε αρχικά τη διακοπή της διαδικασίας για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αφήνοντας ανοιχτό τον καθορισμό των ημερομηνιών για τις επόμενες συνεδριάσεις.

Τρίτη δίκη για τη φωτιά έπειτα από τη σύγκρουση

Στο ήδη επιβαρυμένο δικαστικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το larissanet.gr, αναμένεται να προστεθεί σύντομα και μία τρίτη υπόθεση, η οποία αφορά την έρευνα για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Η δίκη, για την οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης, αφορά τέσσερα στελέχη της Πυροσβεστικής που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τους χειρισμούς τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται η προϊσταμένη του Ανακριτικού Γραφείου της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας, δύο προανακριτικοί υπάλληλοι, καθώς και ο Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Δύσκολη εξίσωση ο συντονισμός των δικασίμων

Με την προσθήκη και της τρίτης δίκης, ο προγραμματισμός των συνεδριάσεων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σύνθετος. Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις ανάγκες και των τριών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον ήδη εντατικό ρυθμό της κύριας δίκης όσο και την επιθυμία συγγενών των θυμάτων και δικηγόρων να μπορούν να παρακολουθούν όλες τις υποθέσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων, με βασικό ζητούμενο να αποφευχθούν οι επικαλύψεις ημερομηνιών.