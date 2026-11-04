Τέμπη: Διακόπτεται για 13 ημέρες η δίκη – «Ήταν το χάος για 10-12 δευτερόλεπτα», κατέθεσε επιζώντας της σύγκρουσης

Στις 18 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εξέταση μαρτύρων από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις καταθέσεις δύο επιζώντων που επέβαιναν στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity.

Οι δύο επιβάτες περιέγραψαν τις στιγμές της σύγκρουσης και όσα ακολούθησαν, ενώ κατέθεσαν ότι το τρένο είχε πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη στάση στη «μέση του πουθενά», μετά την αναχώρησή του από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Στην ίδια αναφορά προχώρησαν και τέσσερις φίλες που ταξίδευαν στο τρίτο βαγόνι και εξετάστηκαν πρώτες κατά τη σημερινή διαδικασία.

Οι καταθέσεις των επιζώντων από το δεύτερο βαγόνι

Ο Δημήτριος Κωσταρέλος, ο οποίος βρισκόταν στο δεύτερο βαγόνι, περιέγραψε όσα έζησε κατά τη σύγκρουση και την προσπάθειά του να κινηθεί μέσα στον αναποδογυρισμένο συρμό.

«Έγινε το μπαμ, νόμιζα ότι ήταν εκτροχιασμός. Ήταν το χάος για 10-12 δευτερόλεπτα. Χτυπούσα παντού, δεξιά, αριστερά, μπροστά. Ένιωθα ότι πηγαίναμε γύρω γύρω. Ήταν αναποδογυρισμένο το βαγόνι. Το πρώτο πράγμα ήταν να δω αν μπορώ να πατήσω κάπου. Γλιστρούσα μέσα στο κουπέ. Υπήρχαν εστίες φωτιάς μέσα στο βαγόνι», κατέθεσε.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Τοπουζίδης αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικράτησαν μέσα στο βαγόνι, στην προσπάθεια διαφυγής και στις συνέπειες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μετά το δυστύχημα.

«Ακολούθησε χαμός. Τρία άτομα χτυπιόμασταν μεταξύ μας και, αφού σταμάτησε η σύγκρουση, το βαγόνι ήταν σε κλίση. Είχαν συμπιεστεί και είχαν γίνει ένα. Είδα εστία φωτιάς έξω από το βαγόνι, καπνό. Κατευθείαν με κυρίευσε το αίσθημα επιβίωσης και είπα πώς θα φύγουμε. Με το που βγήκα στον δρόμο, κατέρρευσα. Οι τύψεις του επιζώντα και οι τύψεις που δεν βοήθησα με βαραίνουν μέχρι και τώρα. Το βασικό πρόβλημα μετά τα Τέμπη είναι ότι νιώθω εγκλωβισμένος. Δεν νιώθω καθόλου ασφάλεια σε αυτή τη χώρα», ανέφερε.

Ο μάρτυρας πρόσθεσε ότι, όταν κατάφεραν να φτάσουν στον δρόμο, ένας αστυνομικός τούς ενημέρωσε πως, εφόσον αισθάνονταν καλά, μπορούσαν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Διαφορετικά, είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στα ασθενοφόρα που είχαν φτάσει στο σημείο.

Οι μαρτυρίες από το τρίτο βαγόνι

Στο τρίτο βαγόνι ταξίδευαν επίσης ο Πέτκος Σταυρόπουλος και η σύζυγός του, Χέιζελ Λορραίν Χάγγινς, οι οποίοι κατέθεσαν για όσα βίωσαν.

«Αυτό που μας συνέβη ήταν πρωτοφανές. Είμαι από τους τυχερούς που κατόρθωσα και βγήκα από αυτή την τρομερή σύγκρουση και επέζησα. Ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε. Εύχομαι η ελληνική Πολιτεία να φροντίσει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτό το συμβάν, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον», δήλωσε ο κ. Σταυρόπουλος.

Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που εκσφενδονίστηκε από τη θέση της, ενώ εξέφρασε την οργή της για το δυστύχημα και αναφέρθηκε στις ευθύνες που, όπως υποστήριξε, πρέπει να αναλαμβάνει κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από τη θέση του.

«Ξύπνησα με ένα μεγάλο χτύπημα. Είχα πεταχτεί από τη θέση μου προς τη μηχανή και ήμουν μπλεγμένη με άλλα άτομα. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Είναι έγκλημα, όχι μόνο δυστύχημα. Δεν μπορούμε να φροντίζουμε να λειτουργεί ένα σύστημα με δύο γραμμές; Αυτό μου φέρνει οργή. Ο καθένας σε κάθε δουλειά έχει υπευθυνότητα. Είσαι υπουργός; Έχεις ευθύνη. Είσαι καθαρίστρια; Έχεις ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει για να είμαστε ασφαλείς πολίτες», κατέθεσε η κ. Χάγγινς.

Η κατάθεση του επιζώντα από το κυλικείο

Στη δικαστική διαδικασία κατέθεσε και ο Ρομπέρτο Ντρίστι, ένας από τους ελάχιστους επιβάτες που επέζησαν από το κυλικείο της αμαξοστοιχίας.

Περιγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης, ανέφερε ότι άκουσε ένα φρενάρισμα και στη συνέχεια χτύπησε πάνω στον επιβάτη που βρισκόταν απέναντί του.

«Άκουσα ένα φρενάρισμα και κουτούλησα με τον απέναντί μου. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι μου. Με χτυπούσαν τα σίδερα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Πρέπει να λιποθύμησα. Αισθάνθηκα να ζεσταίνομαι στα πόδια μου και ξύπνησα. Ξαφνικά βρέθηκα σε ένα πορτοκαλί βαγόνι από τις φωτιές. Πήδηξα έξω στα τυφλά», κατέθεσε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα ακολούθησαν μετά την έξοδό του από το βαγόνι, καθώς και τη βοήθεια που δέχθηκε μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα.

«Με το που κρύωσα, σταμάτησα να κουνιέμαι. Ένιωθα ότι έμεινα παράλυτος. Ο ουρανός είχε γίνει πορτοκαλί και νόμιζα ότι θα πεθάνω, ότι θα με κάψει η φωτιά. Άκουγα ουρλιαχτά. Με σήκωσαν δύο άτομα και με άφησαν σε ένα δεντράκι. Ήμουν ήδη ημιλιπόθυμος όταν ήρθαν τα ασθενοφόρα», ανέφερε.

Ο Ρομπέρτο Ντρίστι κατέθεσε επίσης ότι παρέμεινε σε κώμα για έξι ημέρες, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί επί δύο μήνες, καθώς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα.