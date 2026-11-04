Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: Το χρονικό της συμπλοκής και τα νεότερα για την υγεία των 3 τραυματιών – Οι αντιδράσεις από ΕΚΠΑ και Υπουργείο Παιδείας

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Η αιματηρή συμπλοκή σήμερα, Τετάρτη, στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, από φορείς, υπουργεία και παρατάξεις. Η συμπλοκή ήταν τόσο άγρια που υπάρχουν τρεις τραυματίες, δύο από ξυλοδαρμό και ένας ακόμα πιθανά από μολότοφ. Ως δράστες φέρονται ομάδα περίπου 50 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Μετά την αιματηρή εισβολή και επίθεση, τόσο η διοίκηση του ΕΚΠΑ όσο και το υπουργείο Παιδείας προχώρησαν σε καταδίκη της συμπλοκής, με το δεύτερο όμως να προχωρά και σε ερωτήματα προς την Πρυτανεία.

Το αιματηρό χρονικό της συμπλοκής

Το σκηνικό ακραίας βίας εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Περί τα 50 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν σε φοιτητές που συμμετείχαν σε γενική συνέλευση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών που επικαλείται η ΕΡΤ, οι δράστες κινήθηκαν συντονισμένα σε δύο ομάδες. Η πρώτη εισήλθε από την πύλη του τμήματος Φυσικής, ενώ η δεύτερη πέρασε από βοηθητική είσοδο του Μαθηματικού. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν έξω από το αμφιθέατρο όπου διεξαγόταν εκείνη την ώρα η γενική συνέλευση και επιτέθηκαν αρχικά στα άτομα που περιφρουρούσαν τη διαδικασία.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα όταν οι συμμετέχοντες στη συνέλευση άκουσαν φωνές και θορύβους και βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιτιθέμενοι στράφηκαν και εναντίον τους, κραδαίνοντας κοντάρια, τσεκούρι και πετώντας μολότοφ.

Από τη συμπλοκή προέκυψαν τρεις τραυματισμοί. Ο πρώτος αφορά φοιτητή του οποίου η μπλούζα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την έκρηξη βόμβας μολότοφ, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα.

Ο δεύτερος τραυματίας δέχθηκε χτυπήματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, απέφυγε σοβαρότερο τραυματισμό χάρη σε κράνος που φορούσε εκείνη τη στιγμή.

Ο τρίτος τραυματισμός είναι και ο σοβαρότερος. Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ο φοιτητής χτυπήθηκε αρχικά με την πίσω πλευρά τσεκουριού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης η λαβή του εργαλείου μετατοπίστηκε, με αποτέλεσμα η λεπίδα να έρθει προς τα εμπρός και να προκαλέσει βαθύ τραύμα στο πόδι του θύματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό, ο φοιτητής που τραυματίστηκε στον μηρό φέρει βαθύ τραύμα και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη χειρουργική κλινική.

Παρακολουθείται στενά από γενικούς χειρουργούς, ενώ και ο ίδιος ανέφερε ότι το τραύμα προκλήθηκε από χτύπημα με τσεκούρι.

Από τους άλλους δύο τραυματίες, ο ένας φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια και εξετάζεται από πλαστικούς χειρουργούς, χωρίς ωστόσο να κρίνεται αναγκαία η νοσηλεία του.

Ο τρίτος έχει υποστεί κακώσεις και εκδορές από ξυλοδαρμό και επίσης δεν πρόκειται να εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί της Ασφάλειας παραμένουν στην Πανεπιστημιούπολη, λαμβάνοντας καταθέσεις από φοιτητές και αυτόπτες μάρτυρες, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα των εμπλεκομένων παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΚΠΑ

Για «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών», κάνει λόγο ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπογραμμίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα πανεπιστήμια».

Η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδίκασε την επίθεση, οποία είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και ότι αναμένει από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη».

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας ανάγκες εκπαιδευτικές και λειτουργικές.

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο».

Τα ερωτήματα του υπουργείου Παιδείας

Την «απερίφραστη καταδίκη» των επεισοδίων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου εξέφρασε το υπουργείο Παιδείας.

«Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού», ανέφερε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

«Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν», καταλήγει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η πολιτική ηγεσία ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

– Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

– Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

– Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

– Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

ΚΝΕ: Μαφιόζικη επίθεση από ομάδα που δεν έχει σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους

Σε ανακοίνωσή του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Τετάρτη στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ, το γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ τονίζει τα εξής:

«Καταγγέλλουμε τη μαφιόζικη επίθεση εναντίον της παράταξης ΕΑΑΚ, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους Φοιτητικούς Συλλόγους.

Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο είναι ξένες προς τη δράση του φοιτητικού κινήματος, αλλά ρίχνουν και νερό στον μύλο της κρατικής καταστολής, τροφοδοτούν τα διακηρυγμένα σχέδια κυβέρνησης και ΕΕ για ένταση του αυταρχισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους ενέργειες -για ακόμα μια φορά- εκτυλίσσονται λίγο πριν τον αγωνιστικό εορτασμό της 53ης επετείου του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και σε μια περίοδο που φουντώνουν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις της νεολαίας στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη.

Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα θα δώσει απάντηση με τη μαζική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών».

Διαψεύδει η ΠΑΣΠ

Διαψεύδει κατηγορηματικά η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (ΠΑΣΠ) δημοσιεύματα, όπως αναφέρει, που κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου που ανήρτησε η ΠΑΣΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ως Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη διαψεύδουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Η συντηρητική κυβερνητική πολιτική επιχειρεί να περιορίσει την ελεύθερη πολιτική δράση στα πανεπιστήμια και αντιμετωπίζει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις με κατασταλτικές πρακτικές. Σε αυτή τη συγκυρία, η διασπορά ανακριβών ειδήσεων που υπονομεύουν τις συλλογικές διεκδικήσεις για τη φοιτητική καθημερινότητα και την οργάνωση του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, ενός διαχρονικού συμβόλου δημοκρατίας και συμμετοχής, θα μας βρει απέναντι.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν την πολιτική διαδρομή μας και τις αρχές που πρεσβεύουμε από την ίδρυσή μας το 1974. Υπερασπιζόμαστε σταθερά τον δημοκρατικό διάλογο και την υγιή αντιπαράθεση εντός των συλλόγων. Πιστεύουμε σε συλλόγους ανοιχτούς, μαζικούς και δημοκρατικούς, όπου οι διαφορετικές απόψεις εκφράζονται με επιχειρήματα. Καταδικάζουμε κάθε πρακτική εκφοβισμού, βίας και μπαχαλοποίησης.

Κάθε συκοφαντία μάς πεισμώνει ακόμη περισσότερο να δώσουμε τους αγώνες μας για ένα σύγχρονο και ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών και των φοιτητριών στα ΑΕΙ της χώρας».