Πανεπιστημιούπολη: Καταδικάζουν τα επεισόδια το Υπουργείο Παιδείας και η διοίκηση του ΕΚΠΑ – «Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα»

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Καταδικάζουν το υπουργείο Παιδείας και η διοίκηση του ΕΚΠΑ τα επεισόδια με τρεις τραυματίες, που σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4/11, στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού», επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας.

«Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν», καταλήγει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η πολιτική ηγεσία ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

– Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

– Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

– Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

– Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΚΠΑ

Για «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών», κάνει λόγο ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπογραμμίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα πανεπιστήμια».

Η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδίκασε την επίθεση, οποία είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ότι αναμένει από τις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη».

Στη σχετική ανακοίνωση, το ΕΚΠΑ αναφέρει αναλυτικότερα:

«Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας ανάγκες εκπαιδευτικές και λειτουργικές.

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο».