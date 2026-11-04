Υπέροχος καπετάνιος στη Ρόδο: Έσωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές – ΒΙΝΤΕΟ

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Ξεχωριστή ήταν η διάσωση που σημειώθηκε στα νερά της Αλιμιάς, στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου, όταν καπετάνιος από τη Βέροια απελευθέρωσε μικρό δελφίνι που είχε εγκλωβιστεί σε πετονιές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης Μαρτάκης βρισκόταν εν πλω, όταν παρατήρησε δύο δελφίνια να κινούνται επίμονα στο ίδιο σημείο.

Η ασυνήθιστη συμπεριφορά των δύο ζώων κίνησε την περιέργεια του καπετάνιου και της παρέας του, που αποφάσισαν να πλησιάσουν. Τότε διαπίστωσαν πως το ένα δελφίνι είχε μπλεχτεί σε πετονιές και αλιευτικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να κολυμπήσει ελεύθερα στα νερά της περιοχής.

Αν και υπήρχε ανησυχία για την αντίδραση του παγιδευμένου θηλαστικού, ο Άρης Μαρτάκης ανέλαβε να το απελευθερώσει. Πλησιάζοντας με ιδιαίτερη προσοχή, κατάφερε να κόψει τις πετονιές που το συγκρατούσαν, δίνοντας τέλος στην περιπέτεια του μικρού δελφινιού, το οποίο μπόρεσε ξανά να κινηθεί ελεύθερα.

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