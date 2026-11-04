Σον Χάνιτι: Ο στενός σύμμαχος του Τραμπ στο Fox News απέδωσε την εκλογή ήττα στο «μίσος» – «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο»

Σε μια απρόσμενη αυτοκριτική από το προπύργιο των φιλοτραμπικών μέσων ενημέρωσης, ο αστέρας του Fox News, Σον Χάνιτι, αναγκάστηκε να παραδεχθεί το βράδυ των ενδιάμεσων εκλογών ότι η κλίμακα της δημόσιας οργής προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συντριβή των Ρεπουμπλικανών.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, την ώρα που οι Δημοκρατικοί εξασφάλιζαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας, ο στενός σύμμαχος του Τραμπ ομολόγησε πως το «μίσος» για το πρόσωπό του έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Το μίσος είναι φοβερό κίνητρο»

Συνομιλώντας στο πάνελ με τον συμπαρουσιαστή του, Χάρολντ Φορντ, ο Χάνιτι σχολίασε ευθέως τα αίτια της βαριάς εκλογικής ήττας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

«Το μίσος είναι φοβερό κίνητρο», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι το μίσος γι’ αυτόν τον άνθρωπο είναι πρωτοφανές. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο έμπειρος παρουσιαστής προσπάθησε αρχικά να υποστηρίξει ότι ορισμένες από τις οικονομικές πολιτικές του Αμερικανού Προέδρου είχαν αποδώσει, ενώ εκτίμησε πως η αντίδραση των ψηφοφόρων στον πόλεμο με το Ιράν δεν θα ήταν τόσο σφοδρή εάν δεν υπήρχε τόσο «πιγκ-πονγκ» στις αποφάσεις.

«Είτε μπες μέσα, σκότωσέ το, είτε κάνε πίσω, και αυτό είναι όλο. Τους σταματήσαμε. Αν τους ξαναδούμε, θα ξαναμπούμε. Ίσως υπήρχε πάρα πολύ πήγαινε-έλα», ανέφερε σχολιάζοντας τη βαθιά μη δημοφιλή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για το αν ο Τραμπ βρισκόταν ή όχι στο ψηφοδέλτιο, ο Χάνιτι σημείωσε: «Θα προσθέσω έναν ακόμη παράγοντα εδώ. Το μίσος είναι φοβερό κίνητρο, και ο Τζέσι [Γουότερς] δεν έχει άδικο λέγοντας ότι δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο. Μπορείς να λες ότι ήσουν στο ψηφοδέλτιο – ό,τι θέλεις [μπορείς να πεις]. Δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο φέτος».

Hannity: The hatred of Trump is unprecedented. I’ve never seen anything like it. https://t.co/246gSGPN3S — FactPost (@factpostnews) November 4, 2026

Οι διαφωνίες στο πάνελ και ο «πονοκέφαλος» του πολέμου στο Ιράν

Ένα άλλο μέλος του πάνελ του Fox News, ο Μπριτ Χιουμ, αναρωτήθηκε αν ο Τραμπ έκανε λάθος βάζοντας τον εαυτό του στο επίκεντρο της προεκλογικής στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένου του να λέει στον κόσμο να «προσποιείται» ότι είναι υποψήφιος, δεδομένων των χαμηλών ποσοστών αποδοχής του.

«Προειδοποιήθηκε από όλους γύρω του για τις ιστορικές τάσεις, και ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του επειδή το ήθελε», απάντησε ο Χάνιτι.

Από την πλευρά της, η συντηρητική δημοσιογράφος Λόρα Ίνγκραμ υποστήριξε ότι η κατακραυγή για τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται για πάνω από οκτώ μήνες χωρίς ορατό τέλος, καταδίκασε οριστικά τον Τραμπ και το κόμμα σε μια εκλογική «σφαγή».

«Οι άνθρωποι απλώς δεν συμπαθούν τον πόλεμο, δεν θέλουν να πάνε σε πόλεμο», είπε. «Και αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε φθηνή βενζίνη και πόλεμο, οι άνθρωποι διαλέγουν τη φθηνή βενζίνη κάθε φορά».

Η συζήτηση διακόπηκε από τον παρουσιαστή Μπρετ Μπάιερ, προκειμένου το δίκτυο να ανακοινώσει επίσημα τη νίκη της Δημοκρατικής Άνι Άντριους επί της Ρεπουμπλικανής Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα, μια από τις κρίσιμες έδρες που άλλαξαν χέρια, χαρίζοντας στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο της Άνω Βουλής.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή επέλεξε την Γκράχαμ, μια πρωτάρα της πολιτικής, να καλύψει την έδρα του εκλιπόντος αδελφού της, Λίντσεϊ Γκράχαμ, μετά τον θάνατό του τον περασμένο Ιούλιο.

Η οργή του Τραμπ κατά του Fox News

Η σκληρή πραγματικότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστρεψε τα πυρά του εναντίον του Fox News -του αγαπημένου του μέχρι πρότινος τηλεοπτικού δικτύου- κατηγορώντας το για τα δυσμενή αποτελέσματα.

«Τα νούμερα τηλεθέασης του Fox News είναι πολύ χαμηλά (27%!) επειδή ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο καλύπτοντας τους διαταραγμένους Δημοκρατικούς», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνήθιζαν να βλέπουν Fox, και δεν το κάνουν πια, το καταλαβαίνουν. Φταίνε αυτοί, όχι εγώ — Τα δικά μου νούμερα είναι καλύτερα από ποτέ».