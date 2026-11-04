Πανεπιστημιούπολη: Τρεις τραυματίες κατά τη συμπλοκή φοιτητών – Ομάδα 50 ατόμων με κράνη «εισέβαλε» σε συνέλευση στο Μαθηματικό

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Συμπλοκή μεταξύ φοιτητών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Ειδικότερα, μέλη φοιτητικών παρατάξεων συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως ενημέρωσε το ΕΚΑΒ την Αστυνομία υπάρχουν τρεις τραυματίες. Δύο φέρουν τραύματα στα κάτω άκρα από ξυλοδαρμό, ενώ ο τρίτος φέρεται να έχει τραυματιστεί από βόμβα μολότοφ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν ελέγχους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα περίπου 50 ατόμων με κουκούλες και κράνη εισέβαλε στο Μαθηματικό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Για τη μεταφορά τους έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.