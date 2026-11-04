Θεσσαλονίκη: 16χρονος παρέλαβε 7,5 κιλά κάνναβης με κούριερ – Τα ξετρύπωσε ο αστυνομικός σκύλος «VEKTOR»

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 16χρονος για εισαγωγή και διακίνηση σχεδόν 7,5 κιλών ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε μέσω ελεγχόμενης παράδοσης από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου που εντόπισε και δεύτερο δέμα σε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών. Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα

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ΚΑΝΝΑΒΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 16χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για εισαγωγή και διακίνηση κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.
  • Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR», οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 7 κιλά και 490 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).
  • Ο ανήλικος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 16χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για εισαγωγή και διακίνηση κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Εντοπίστηκαν συνολικά 7 κιλά και 490 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας – skunk.

Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 16χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος το οποίο περιείχε-4- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -2.080- γραμμαρίων.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR», εντοπίστηκε σε αποθηκευτικούς χώρους έτερης εταιρείας ταχυμεταφορών και δεύτερο ταχυδρομικό δέμα, το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού βάρους -5.410- γραμμαρίων και προοριζόταν επίσης για τον ανήλικο.

Συνολικά, κατασχέθηκαν:

  • ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού βάρους -7- κιλών και -490- γραμμαρίων,
  • -2- κινητά τηλέφωνα.Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.
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