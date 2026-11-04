Θεσσαλονίκη: 16χρονος παρέλαβε 7,5 κιλά κάνναβης με κούριερ – Τα ξετρύπωσε ο αστυνομικός σκύλος «VEKTOR»

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Ένας 16χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για εισαγωγή και διακίνηση κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Εντοπίστηκαν συνολικά 7 κιλά και 490 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας – skunk.

Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 16χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος το οποίο περιείχε-4- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -2.080- γραμμαρίων.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR», εντοπίστηκε σε αποθηκευτικούς χώρους έτερης εταιρείας ταχυμεταφορών και δεύτερο ταχυδρομικό δέμα, το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού βάρους -5.410- γραμμαρίων και προοριζόταν επίσης για τον ανήλικο.

Συνολικά, κατασχέθηκαν: