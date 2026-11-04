«Ο χάρος βγήκε παγανιά» στη Φθιώτιδα: Μεθυσμένος 83χρονος οδηγούσε μέσα στη νύχτα ανάποδα στην Εθνική Οδό – ΦΩΤΟ

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«Ο χάρος βγήκε παγανιά» στη Φθιώτιδα, το βράδυ της Τρίτης (3/11) στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, όταν ένας 83χρονος οδηγός κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς. Ο ηλικιωμένος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος, ενώ η έγκαιρη επέμβαση της Αστυνομίας απέτρεψε ένα ενδεχόμενο σοβαρό τροχαίο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 83χρονος εισήλθε στον αυτοκινητόδρομο από τον παράδρομο, στο ύψος των Θερμοπυλών (στο 203ο χιλιόμετρο), ακολουθώντας λανθασμένη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κινούμενος όμως προς την Αθήνα.

Οι κλήσεις στο «100» και η επιτόπια αναστροφή στα διόδια

Οδηγοί που αντιλήφθηκαν ότι το αυτοκίνητο ερχόταν κατά πάνω τους ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση μέσω του αριθμού 100, ζητώντας την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Η πορεία του ηλικιωμένου συνεχίστηκε μέχρι τα διόδια της Αγίας Τριάδας, στο 195ο χιλιόμετρο, όπου επιχείρησε να πραγματοποιήσει επιτόπια αναστροφή πάνω στο οδόστρωμα, πιθανότατα έχοντας αντιληφθεί ότι κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Η επέμβαση της Αστυνομίας και το αλκοτέστ

Στο σημείο βρισκόταν πλήρωμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, το οποίο επενέβη άμεσα και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα πριν σημειωθεί σύγκρουση. Παράλληλα, έφτασε περιπολικό του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, ενώ πλήρωμα της Κεντρικής Οδού ανέλαβε τη σήμανση του σημείου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον 83χρονο σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ένδειξη 0,58 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε με όχημα οδικής βοήθειας, προκειμένου να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.

Με προφορική εντολή της εισαγγελέως υπηρεσίας Πρωτοδικών Λαμίας, ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.