Eurostat: Στο 5,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Επιτάχυνση του πληθωρισμού καταγράφηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat, με τον ετήσιο δείκτη να διαμορφώνεται στο 5,6%, αυξημένος κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχε ανέλθει στο 5,1%.

Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας αποτυπώνουν την περαιτέρω άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα, καθώς οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί προκαταρκτική εκτίμηση και αναμένεται να ακολουθήσουν τα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία θα αποτυπώσουν την πορεία των επιμέρους κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών.