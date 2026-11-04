Eurostat: Στο 5,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Επιτάχυνση του πληθωρισμού καταγράφηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, με τον ετήσιο δείκτη να διαμορφώνεται στο 5,6% έναντι 5,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat. Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας αποτυπώνουν περαιτέρω άνοδο των πιέσεων στο κόστος ζωής των νοικοκυριών. Η μέτρηση αποτελεί προκαταρκτική εκτίμηση και αναμένονται τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

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Οικονομία

ελληνική οικονομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιτάχυνση του πληθωρισμού καταγράφηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat, με τον ετήσιο δείκτη να διαμορφώνεται στο 5,6% έναντι 5,1% τον Σεπτέμβριο.
  • Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας αποτυπώνουν την περαιτέρω άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα, καθώς οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών.
  • Η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί προκαταρκτική εκτίμηση και αναμένεται να ακολουθήσουν τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των επιμέρους κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιτάχυνση του πληθωρισμού καταγράφηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat, με τον ετήσιο δείκτη να διαμορφώνεται στο 5,6%, αυξημένος κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχε ανέλθει στο 5,1%.

Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας αποτυπώνουν την περαιτέρω άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα, καθώς οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί προκαταρκτική εκτίμηση και αναμένεται να ακολουθήσουν τα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία θα αποτυπώσουν την πορεία των επιμέρους κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών.

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