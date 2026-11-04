NBC News: Προβλέπει 258 έδρες για τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων – Η υψηλότερη επίδοσή τους από το 1993

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Σε μια ιστορικών διαστάσεων επικράτηση που ξεπερνά κάθε αρχική προσδοκία, το Δημοκρατικό Κόμμα οδεύει προς την εξασφάλιση μιας συντριπτικής πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του NBC News, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να καταλάβουν τουλάχιστον 258 έδρες.

Αυτός ο αριθμός υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 218 εδρών που απαιτούνται για τον έλεγχο του κάτω σώματος του Κογκρέσου και συνιστά την ισχυρότερη παρουσία του κόμματος εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες.

Ρεκόρ εδρών από το 1993

Όπως επισημαίνει το NBC News, η πρόβλεψη για 258 έδρες -αριθμός που ενδέχεται να αυξομειωθεί ελαφρώς κατά μερικές έδρες καθώς ολοκληρώνεται η καταμέτρηση- συνιστά επίδοση που το Δημοκρατικό Κόμμα είχε να καταγράψει από το 1993, τη χρονιά που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ ο Μπιλ Κλίντον.

Το πλησιέστερο σημείο στο οποίο είχαν φτάσει έκτοτε ήταν οι 257 έδρες το 2009, κατά την έναρξη της θητείας του Μπαράκ Ομπάμα.

Η πορεία προς την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής σημειώθηκε μέσα από διαδοχικές νίκες σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες-πεδία μάχης.

Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς σε πληθώρα κομβικών εδρών, ξεπερνώντας κατά πολύ τα ποσοστά που είχε καταγράψει το κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Μάλιστα, η εκλογική δυναμική των Δημοκρατικών διείσδυσε βαθιά σε παραδοσιακά Ρεπουμπλικανικά εδάφη, κερδίζοντας περιφέρειες στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά 10 ή και περισσότερων μονάδων το 2024.

Πώς προκύπτει η πρόβλεψη του NBC News

Το NBC News προέβη στην εκτίμηση για τον συνολικό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ενσωμάτωση και η ανακήρυξη νικητών σε μεμονωμένες περιφέρειες.

Το στατιστικό μοντέλο του Decision Desk του NBC News βασίζεται αποκλειστικά σε τρέχουσες και προηγούμενες καταμετρήσεις ψήφων για να εκτιμήσει τον τελικό συνολικό αριθμό εδρών που θα καταλάβουν οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιεί δημοσκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένων των exit polls, για τις εκτιμήσεις του.