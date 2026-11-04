Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού

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Ο Γιώργος Περρής είναι ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στα social media και όπως αναφέρεται, η επιλογή του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει ο καλλιτέχνης θα γίνει με τη συμμετοχή του κοινού, καθώς οι πολίτες της Κύπρου θα έχουν λόγο στη διαδικασία επιλογής.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για τον πρώτο καλλιτέχνη που ανακοινώνεται επίσημα για τη Eurovision 2027.