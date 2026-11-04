Ρένα Δούρου: «Η ήττα του τραμπισμού ξεκινά από τις ΗΠΑ»

Με αφορμή τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον τραμπισμό, την απαξίωση της δημοκρατίας και την ξενοφοβία, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας και συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων.

Δούρου: Ψήφος ελπίδας και ανατροπής από τους Αμερικανούς πολίτες

«Η ήττα του τραμπισμού ξεκινά από τις ΗΠΑ. Ηττήθηκαν χθες η απαξίωση της Δημοκρατίας, η ξενοφοβία, η περιφρόνηση της αξιοπρέπειας των πολιτών, η υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής», τονίζει σε δήλωσή της, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Κάλεσμα για συνεργασία και συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων

«Το πολύχρωμο κύμα των δημοκρατικών υποψηφίων σε Βουλή και Γερουσία, σάρωσε. Η ψήφος των Αμερικανών πολιτών, που μετείχαν μαζικά στις εκλογές είναι ψήφος ελπίδας και προοπτικής. Ψήφος ανατροπής. Αλλά και έμπνευσης», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκλογικής συμμετοχής και του αποτελέσματος.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πιάσουν ξανά το νήμα της ελπίδας μέσα από τη συνεργασία, τη συσπείρωση, τους αγώνες για δημοκρατία, ζωή με αξιοπρέπεια χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς», καταλήγει η Ρένα Δούρου.