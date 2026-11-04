Ιστορικός θρίαμβος στο Νέο Μεξικό: Η Ντεμπ Χάαλαντ εκλέγεται Kυβερνήτης – H πρώτη Αυτόχθονη Αμερικανίδα που ηγείται πολιτείας

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Σε μια εκλογική ανατροπή-ορόσημο που γράφει ιστορία στην ιστορία των ΗΠΑ, η πρώην υπουργός Εσωτερικών επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, Ντεμπ Χάαλαντ, κέρδισε τις εκλογές και αναδεικνύεται νέα κυβερνήτης του Νέου Μεξικού.

Η Δημοκρατική πολιτικός επικράτησε του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Γκρεγκ Χαλ, κατακτώντας ένα αξίωμα που την καθιστά την πρώτη αυτόχθονη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που κυβερνά αμερικανική πολιτεία.

Η 65χρονη Χάαλαντ, μέλος της φυλής Laguna Pueblo, είχε ήδη σπάσει τα στεγνά της αμερικανικής πολιτικής όταν διορίστηκε ως η πρώτη αυτόχθονη επικεφαλής ομοσπονδιακού υπουργείου.

Η νίκη της στο Νέο Μεξικό, όπου οι ιθαγενείς Αμερικανοί αποτελούν το 12% του πληθυσμού, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυτόχθονοι ψηφοφόροι ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική επιρροή σε εθνικό επίπεδο.

Από τις δυσκολίες στην κορυφή της πολιτικής

Σύμφωνα με τον Guardian, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας, η Χάαλαντ επικαλέστηκε συχνά τις προσωπικές της εμπειρίες ως ανύπαντρης μητέρας που προσπαθούσε να επιβιώσει στηριζόμενη σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας όπως το Medicaid, το WIC και τα κουπόνια σίτισης (Food Stamps), προτού καταφέρει να σπουδάσει στη νομική σχολή μετά τα τριάντα της χρόνια.



Η πορεία της στα κοινά περιλαμβάνει τη θητεία της ως διαχειρίστριας φυλής στο San Felipe Pueblo και την ανάδειξή της ως της πρώτης γυναίκας που εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της Laguna Development Corporation.

Αργότερα, ανέλαβε διευθύντρια του τομέα ψήφου των Αυτόχθονων Αμερικανών στο Νέο Μεξικό για την προεκλογική εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα το 2012.

Μετά την κάθοδό της στις εκλογές για τη θέση της αντικυβερνήτη το 2014 -σε μια αναμέτρηση που κέρδισαν τελικά οι Ρεπουμπλικανοί-, έγινε η πρώτη αυτόχθονη γυναίκα που εξελέγη στην ηγεσία πολιτειακού κόμματος.

Η εκλογή της στο Κογκρέσο το 2018 την έφερε, μαζί με τη βουλευτή του Κάνσας Σαρίς Ντέιβιντς, στις πρώτες θέσεις των αυτόχθονων γυναικών που πέρασαν ποτέ το κατώφλι του ομοσπονδιακού νομοθετικού σώματος.

Κύμα Αυτόχθονων υποψηφίων

Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ένας αριθμός-ρεκόρ 358 αυτόχθονων υποψηφίων έθεσε υποψηφιότητα σε τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρώην βουλευτή της Αλάσκα Μαίρη Πελτόλα και της αντικυβερνήτη της Μινεσότα Πέγκι Φλάναγκαν, οι οποίες διεκδικούσαν να γίνουν οι πρώτες αυτόχθονες γυναίκες στη Γερουσία των ΗΠΑ.

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Παρά το γεγονός ότι οι Αυτόχθονες Αμερικανοί έχουν κερδίσει σημαντικό έδαφος στην πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια, ο δρόμος υπήρξε μακρύς και επίπονος.

Στις ΗΠΑ, οι Αυτόχθονες Αμερικανοί απέκτησαν πλήρες δικαίωμα ψήφου σε ολόκληρη τη χώρα μόλις τη δεκαετία του 1960.

Στο Νέο Μεξικό, οι αυτόχθονοι κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου το 1948, όταν ο Μιγκέλ Τρουχίλο, βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μέλος της φυλής Isleta Pueblo, προσέφυγε δικαστικά κατά της πολιτείας.

Το 2023, το Νέο Μεξικό έγινε η πρώτη και μοναδική πολιτεία στη χώρα που εφάρμοσε έναν επικαιροποιημένο Νόμο για τα Δικαιώματα Ψήφου των Αυτόχθονων Αμερικανών (Native American Voting Rights Act), προσφέροντας στις φυλές μεγαλύτερη συμμετοχή και λόγο στη χωροθέτηση των εκλογικών τμημάτων και την αναδιάρθρωση των περιφερειών.