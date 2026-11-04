Άνταμ Χαμάουι: Ο εθελοντής χειρουργός της Γάζας που κέρδισε μία έδρα στο Κογκρέσο – Ο πρώτος Μουσουλμάνος και Αραβοαμερικανός βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ

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Ο 57χρονος πλαστικός χειρουργός και πρώην στρατιωτικός γιατρός Άνταμ Χαμάουι, ο οποίος είχε προσφέρει εθελοντική ιατρική βοήθεια σε εμπόλεμες ζώνες συμπεριλαμβανομένης της Γάζας, πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καταλαμβάνοντας την έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη 12η Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ και νικώντας τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Γκρεγκ Μέλε.

Με την ορκωμοσία του, το όνομα του Χαμάουι θα γραφτεί στην ιστορία ως ο πρώτος Μουσουλμάνος και ο πρώτος Αραβοαμερικανός που εκλέγεται στο Κογκρέσο από το Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο έδωσε τη νίκη στον Χαμάουι γύρω στις 8:26 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), ο Δημοκρατικός υποψήφιος συγκεντρώνει έως τώρα το 70,8% των ψήφων, με την ενσωμάτωση να βρίσκεται στο 80%.

Η 12η Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ εκπροσωπούνταν από το 2015 από τη Δημοκρατική Μπόνι Γουότσον Κόουλμαν, η οποία τον Νοέμβριο του 2025 είχε ανακοινώσει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της, αφήνοντας την έδρα ανοιχτή για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία.

Από τη Γάζα στην πολιτική

Ο Χαμάουι έχτισε σημαντικό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας γύρω από τις εμπειρίες του ως γιατρού σε ζώνες συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπηρέτησε σε ιατρικές αποστολές στη Γάζα, οργανωμένες από τον Σύνδεσμο Παλαιστινίων-Αμερικανών Γιατρών και συντονισμένες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατά τη διάρκεια των ετών 2024 και 2025, εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στην περιοχή.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, έχει επίσης προσφέρει εθελοντική εργασία περιθάλποντας ασθενείς στη Συρία, τον Λίβανο, το Σουδάν, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Βοσνία, την Αϊτή, το Μπελίζ και την Κολομβία.

Γεννημένος στην Αίγυπτο, μετανάστευσε με την οικογένειά του σε βρεφική ηλικία και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Rutgers και στην ιατρική του σχολή, ενώ αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο διοίκησης επιχειρήσεων (MBA) επίσης από το Rutgers.

Υπηρέτησε επί οκτώ χρόνια ως χειρουργός στον Αμερικανικό Στρατό, διάστημα που περιλάμβανε εννεάμηνη αποστολή στο 31ο Νοσοκομείο Υποστήριξης Μάχης στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Ιράκ.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, επέστρεψε στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου ίδρυσε ιδιωτικό ιατρείο πλαστικής χειρουργικής στο Πρίνστον.

Adam Hamawy, the surgeon who volunteered in Gaza, has won New Jersey’s 12th congressional district. He’ll make history as the state’s first Muslim and Egyptian-American congressman. A campaign centred on Palestine, healthcare and economic inequality now heads to Washington. https://t.co/jouNXO5nWs — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 4, 2026

Οι θέσεις του για τη Μέση Ανατολή

Η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ φιλοξενεί μια μεγάλη αραβοαμερικανική κοινότητα που αριθμεί περίπου 179.000 άτομα, με τον αιγυπτιοαμερικανικό πληθυσμό να γνωρίζει ιδιαίτερα ραγδαία ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η περιφέρεια του Χαμάουι περιλαμβάνει γύρω στους 11.000 Αραβοαμερικανούς, σύμφωνα με το Arab American Institute.

JUST IN: Adam Hamawy, a surgeon who became a hero of the pro-Palestine movement after treating patients in Gaza, is heading to Congress after officially winning his election in New Jersey.

https://t.co/UQKk0UY1PL — HuffPost (@HuffPost) November 4, 2026



Με την εκλογή του, γίνεται ο δεύτερος Αιγυπτιοαμερικανός που υπηρετεί στο Κογκρέσο, ακολουθώντας τον Δημοκρατικό Τζόρτζ Χέλμι, ο οποίος διορίστηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ το 2024 μετά την παραίτηση του Μπομπ Μενέντεζ.

Ο Χαμάουι έχει ζητήσει τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ και, ευρύτερα, έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ σε χώρες που διαπράττουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, τάχθηκε κατά του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τον «παράνομο και ανήθικο» σε συνέντευξή του στο New Jersey Monitor τον περασμένο Μάιο.

Στην ίδια συνέντευξη, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «εξυπηρετούν τα ειδικά συμφέροντα των εργολάβων της αμυντικής βιομηχανίας και των πολεμοκάπηλων και οργανώσεων όπως η Επιτροπή Δημόσιας Πολιτικής Αμερικής-Ισραήλ (AIPAC) και τα ειδικά συμφέροντα του Ισραήλ».

Εσωτερική πολιτική ατζέντα

Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ, ο Χαμάουι έχει επικεντρώσει τις θέσεις του στην κοινωνική πολιτική, υποστηρίζοντας την επέκταση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια σχολεία και τη μείωση του κόστους διαβίωσης για τις οικογένειες της εργατικής τάξης.