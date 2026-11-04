Ιστορική ανατροπή στο Τέξας: Η δημοκρατική Τζίνα Χινοχόσα εκθρόνισε τον Γκρεγκ Άμποτ – Πρώτη Δημοκρατική κυβερνήτρια έπειτα από 31 χρόνια

Η Δημοκρατική υποψήφια Τζίνα Χινοχόσα εξελέγη κυβερνήτρια στο Τέξας, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1995 που οι Δημοκρατικοί επιστρέφουν στην ηγεσία της πολιτείας, με τη Χινοχόσα να γίνεται παράλληλα η πρώτη Λατίνα κυβερνήτρια στην ιστορία του Τέξας. Η επικράτησή της μεταβάλλει τις ισορροπίες σε ένα διαχρονικό εκλογικό προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, Χινοχόσα - Τέξας
ΦΩΤΟ EPA/LAURA BRETT
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία ιστορική πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στο Τέξας, καθώς η Δημοκρατική υποψήφια Τζίνα Χινοχόσα εξελέγη κυβερνήτρια, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
  • Οι Δημοκρατικοί επιστρέφουν στην ηγεσία της πολιτείας για πρώτη φορά από το 1995, ενώ παράλληλα η Χινοχόσα γίνεται η πρώτη Λατίνα κυβερνήτρια στην ιστορία του Τέξας.
  • Η επικράτηση της Τζίνα Χινοχόσα αναμένεται να έχει ευρύτερη πολιτική σημασία, καθώς μεταβάλλει τις ισορροπίες σε μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Μία ιστορική πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στο Τέξας, καθώς η Δημοκρατική υποψήφια Τζίνα Χινοχόσα εξελέγη κυβερνήτρια, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

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Η Χινοχόσα εξασφάλισε τη νίκη σε μία πολιτεία που αποτελεί διαχρονικό εκλογικό προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων, προκαλώντας ισχυρό πολιτικό πλήγμα στο κόμμα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Δημοκρατικοί επιστρέφουν στην ηγεσία της πολιτείας για πρώτη φορά από το 1995, όταν ολοκληρώθηκε η θητεία της Αν Ρίτσαρντς. Παράλληλα, η Χινοχόσα γίνεται η πρώτη Λατίνα κυβερνήτρια στην ιστορία του Τέξας.

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Η ήττα του Άμποτ και το τέλος της Ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας

Ο Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του κυβερνήτη από το 2015, διεκδικούσε ακόμη μία θητεία, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο της πολιτείας για τους Ρεπουμπλικάνους.

Η νίκη της Δημοκρατικής υποψήφιας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα εκλογικών επιτυχιών της αντιπολίτευσης στις ενδιάμεσες εκλογές, με τους Δημοκρατικούς να καταγράφουν σημαντικά κέρδη σε πολιτείες που θεωρούνταν παραδοσιακά προνομιακό πεδίο για τους Ρεπουμπλικάνους.

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Η επικράτηση της Τζίνα Χινοχόσα αναμένεται να έχει ευρύτερη πολιτική σημασία, καθώς μεταβάλλει τις ισορροπίες σε μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

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