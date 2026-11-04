Θεσσαλονίκη: Σάλος στο Γυμνάσιο Χορτιάτη με ψεύτικες άσεμνες φωτογραφίες 5 μαθητριών μέσω AI – Κατάληψη στο σχολείο

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Σάλο έχει προκαλέσει στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη περιστατικό ψηφιακής παρενόχλησης με θύματα πέντε μαθήτριες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαθητές φέρονται να χρησιμοποίησαν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ψεύτικες φωτογραφίες των συμμαθητριών τους με άσεμνο περιεχόμενο, τις οποίες στη συνέχεια διακίνησαν.

Οι εικόνες είχαν υποστεί επεξεργασία με εργαλεία AI και διαγράφηκαν όταν αποκαλύφθηκε το περιστατικό. Σε βάρος των μαθητών που φέρονται να συμμετείχαν στη δημιουργία και τη διακίνησή τους, ο Σύλλογος Διδασκόντων επέβαλε τριήμερη και πενθήμερη αποβολή.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας αυστηρότερες ποινές για όσους εμπλέκονται στην ψηφιακή επίθεση.

Κατάληψη και ψήφισμα συμπαράστασης στις πέντε μαθήτριες

Οι μαθητές αποφάσισαν να εκφράσουν έμπρακτα τη διαμαρτυρία τους για το περιστατικό, ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση των υπευθύνων. Παράλληλα, συνέταξαν και εξέδωσαν ψήφισμα συμπαράστασης προς τις πέντε συμμαθήτριές τους, εκφράζοντας τη στήριξή τους απέναντι στην προσβολή που υπέστησαν.

Η κινητοποίηση της μαθητικής κοινότητας ανέδειξε την έκταση της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η υπόθεση στο σχολείο, αλλά και την ανάγκη αντιμετώπισης περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού και ψηφιακής παρενόχλησης.

Παρέμβαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών επιβεβαίωσε ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό ανησυχητικό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των παιδιών τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσης ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί μηχανισμοί, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου η υπόθεση να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα και διακριτικότητα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε, επίσης, τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία των παιδιών και τον σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς τους.

Ψυχολόγος στο σχολείο για την υποστήριξη των μαθητών

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της υπόθεσης, αύριο αναμένεται να επισκεφθεί το σχολείο ψυχολόγος, προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη και την απαραίτητη βοήθεια στους μαθητές που έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό.

Ο Αλέξανδρος Κόπτσης υπογράμμισε ότι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων κάθε μαθητή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η αρμοδιότητα για την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων και ποινών στους μαθητές ανήκει αποκλειστικά στον Σύλλογο Διδασκόντων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρωτοβουλία των μαθητών να εκδώσουν ψήφισμα συμπαράστασης προς τις πέντε μαθήτριες, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της στήριξης μέσα στη σχολική κοινότητα.

Το περιστατικό στον Χορτιάτη επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους από την κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα όταν τα εργαλεία αυτά αξιοποιούνται για τη δημιουργία και διακίνηση παραποιημένων εικόνων ανηλίκων. Η υπόθεση αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη ενημέρωσης και προστασίας των μαθητών απέναντι στις νέες μορφές ψηφιακής παρενόχλησης.