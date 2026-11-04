Κέλλυ Κελεκίδου για τα παιδιά της: Έχω αγωνία να γίνουν καλοί πολίτες και να μάθουν να σέβονται τον συνάνθρωπο

Το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, η Κέλλυ Κελεκίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια, στη συνέντευξή της μίλησε για το θέμα της γονεϊκότητας και το πώς βιώνει η ίδια το γεγονός πως τα παιδιά της βρίσκονται στην εφηβεία και την προεφηβεία.

Σε ερώτηση για το πώς είναι με δύο παιδιά στην προεφηβεία-εφηβεία, η Κέλλυ Κελεκίδου απάντησε: «Κοίταξε να δεις, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Πρέπει να το δουλεύεις λίγο καμιά φορά και με την ψυχολόγο σου, να σε ενημερώνει για διάφορα πράγματα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις. Όμως θέλει πάνω απ’ όλα πολλή δουλειά με τον ίδιο μας τον εαυτό, μην ξεγελιόμαστε»

«Σφίγγω δόντια, λέω “μην απαντήσεις, όχι, δεν μπορεί”. Κάτι θα πω, μετά όμως το δουλεύω, λέω “ίσως δεν έπρεπε να απαντήσω”. Θα ζητήσω συγγνώμη. Όπως γενικότερα μου αρέσει να εκδηλώνω τα συναισθήματά μου και τα παιδιά μου το ίδιο.

Είναι πολύ ωραίο… Αυτό που λέμε επικοινωνία, τι είναι; Να μπορούμε να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να μοιραζόμαστε πράγματα τα οποία μας απασχολούν και να ακούμε πάνω απ’ όλα τα παιδιά. Πολλές φορές μπορεί κάτι να μην μας αρέσει ή κάτι να μας προκαλέσει και λίγο “ωχ, τι κάνουμε τώρα;”. Όμως πρέπει να είμαστε εκεί, με μία αγκαλιά και να είμαστε πάντα δίπλα τους, παράλληλα», συνέχισε.

«Για εμένα αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ»

Επιπλέον, η ερμηνεύτρια είπε ότι: «Χαίρομαι γιατί πάντα, όταν θα νιώσουν κάτι που αισθάνονται ότι θέλουν να μοιραστούν, θα έρθουν. Για εμένα αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον χαίρομαι, γιατί παρόλο που περνάμε την εφηβεία και την προεφηβεία μας, όλα είναι σε μία γραμμή».

«Δόξα τον Κύριο, χαίρομαι που τουλάχιστον όταν θα πάρω τηλέφωνο το σχολείο θα ακούσω πολύ όμορφα λόγια, όταν βρεθούμε με φίλους και γνωστούς, βλέπω πολλές φορές και χαίρομαι, που παίρνω πολύ ωραία ανταπόκριση. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αν θα είναι πολύ καλοί μαθητές, δεν έχω πολύ μεγάλη αγωνία για όλο αυτό. Έχω αγωνία να γίνουν καλά παιδιά και πολίτες, οι οποίοι να μάθουν να σέβονται τον συνάνθρωπο και να είναι δοτικά άτομα. Αυτό μετράει», πρόσθεσε.