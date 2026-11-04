Θάνος Μπίρκος για το «Σασμό»: «Στο πρώτο μου γύρισμα είχα μάθει λάθος σενάριο, μου είχαν στείλει τα παλιά»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε ο Θάνος Μπίρκος, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα απρόοπτο που αντιμετώπισε κατά την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς «Σασμός».

Όπως εξήγησε, είχε αρχικά συμφωνήσει να συμμετάσχει σε περίπου 30 επεισόδια, υποδυόμενος τον συγκρατούμενο του Ορφέα (σ.σ. του Ορφέα Αυγουστίδη) στη φυλακή. Ωστόσο, ένα λάθος στην αποστολή των σεναρίων τον οδήγησε να προετοιμαστεί με παλαιότερες εκδοχές των κειμένων, στις οποίες ο ρόλος είχε διαφορετική μορφή.

«Κάνω πρώτο γύρισμα, εγώ είχα πάει για τριάντα επεισόδια σαν συγκάτοικος του Ορφέα (Αυγουστίδη) στη φυλακή. Μου είχαν πει εξαρχής ότι είναι μικρός ο ρόλος μου. Εν τω μεταξύ είχε γίνει κάτι πολύ περίεργο εκείνη την πρώτη μέρα του γυρίσματος και νομίζω δεν το έχω ξαναπεί», αφηγήθηκε ο Θάνος Μπίρκος και κατέληξε λέγοντας:

«Μου έχουν στείλει λάθος σενάρια, γιατί ήταν μια παλιά κατασκευή το σενάριο του «Σασμού» του ρόλου που νομίζω λεγόταν κι αλλιώς και αυτός που έστειλε τα σενάρια έκανε το λάθος και μου στείλε τα προηγούμενα αντί να μου στείλει τα τωρινά σενάρια, τα διορθωμένα. Και εγώ είχα καθίσει και επειδή ήταν και πρώτη μέρα γύρισμα και είχα μάθει τα παλιά σενάρια. Και πήγαινα στα πρώτα μου γυρίσματα και μάθαινα τα λόγια μου επί τόπου».