Θάνος Μπίρκος: «Δεν μας άφησαν να ακουμπήσουμε τα κουταλοπίρουνα του βασιλιά» – Η ιστορία από την περίοδο που ήταν μάγειρας

Ο Θάνος Μπίρκος βρέθηκε καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στην περίοδο που σπούδαζε στην Πάτρα και εργαζόταν ως μάγειρας. Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που κλήθηκε να ετοιμάσει γεύμα για τον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας. 

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Θάνος Μπίρκος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον Θάνο Μπίρκο υποδέχτηκαν στο «Στούντιο 4» η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.
  • Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην περίοδο που εργάστηκε ως μάγειρας και περιέγραψε τη φορά που είχε ετοιμάσει γεύμα για τον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας.
  • «Δεν μας άφησαν να ακουμπήσουμε τα κουταλοπίρουνα του βασιλιά», εξήγησε ο ηθοποιός, σημειώνοντας πως τα πήραν άπλυτα μέσα σε ένα βαλιτσάκι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον Θάνο Μπίρκο υποδέχτηκαν στο «Στούντιο 4» η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Ο γνωστός καλλιτέχνης, μιλώντας με τους οικοδεσπότες της εκπομπής, αναφέρθηκε στην περίοδο που εργάστηκε ως μάγειρας και περιέγραψε τη φορά που είχε ετοιμάσει γεύμα για τον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας.

Σχετικά με το πώς είχε μαγειρέψει για τον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, ο Θάνος Μπίρκος είπε: «Σπούδαζα στην Πάτρα και δούλευα μάγειρας. Έχω τελειώσει Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, είμαι τουρίστας με πτυχίο.

Ήθελα να δουλέψω, να μπω στη διαδικασία της αγοράς εργασίας. Από μόνος μου το αισθάνθηκα, για να βγάζω τα δικά μου χρήματα, να είμαι πιο αυτόνομος. Και πάω και πιάνω δουλειά σαν βοηθός μάγειρα. Ξαφνικά έγινα Α’ μάγειρας. Και κάποια στιγμή φτιάχναμε κάποια δείπνα και κάποια μεσημεριανά με λίγο κόσμο και μας λένε: “Θα ταΐσουμε τον Χουάν Κάρλος”». 

«Δεν μας άφησαν να ακουμπήσουμε τα κουταλοπίρουνα του βασιλιά. Τα πήρανε και τα έβαλαν όπως ήταν άπλυτα, μέσα σε ένα βαλιτσάκι. Να τα πλύνουν αυτοί. Ούτε να τα ακουμπήσουμε», εξήγησε αμέσως μετά ο ηθοποιός.

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