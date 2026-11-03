Σταματίνα Τσιμτσιλή για Άννα Βίσση: «Άκουσα ότι η Δήμητρα Κούστα έχει έρθει σε επαφή με πολύ μεγάλους συνθέτες του εξωτερικού»

Την ανάρτηση που πραγματοποίησε η Άννα Βίσση για την συναυλία της στο ΟΑΚΑ, σχολίασαν το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο «Happy Day». Μάλιστα, στη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια μετέφερε μία πληροφορία που έχει.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε πως: «Εγώ κάποια στιγμή που είχα μιλήσει με τη Νίκη Βίσση, μου είχε πει ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο της όνειρο. Το ΟΑΚΑ, όπως το ήθελε. Και το είχε πει και η ίδια στην ανακοίνωσή της. Οπότε σου λέει: “Έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα”».

Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια αποκάλυψε: «Κάτι άκουσα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Η Δήμητρα Κούστα, κουμπάρα αλλά και συνεργάτιδά της στην εταιρία παραγωγής, έχει έρθει σε επαφή με πολύ μεγάλους συνθέτες του εξωτερικού».

«Δηλαδή, άμα δεις τον Έλτον Τζον να γράφει για την Άννα Βίσση… Αν σου γράψει ο Ντέιβιντ Γκέτα, ο Έλτον Τζον και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, μοιραία πας σε ένα άλλο επίπεδο, από ό,τι πάνε οι εγχώριοι σταρ.

Δεν λέω ότι ο Καρβέλας δεν είναι φανταστικός. Είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες συνθέτες, αλλά εκεί παίζεις σε άλλες “πίστες”, σε άλλα ύδατα», πρόσθεσε.