Πάολα – Λάζαρος Βαφειάδης: Με πυξίδα την καρδιά

Σαν βράχος στέκεται δίπλα στην Πάολα ο επί πέντε χρόνια σύντροφός της, Λάζαρος Βαφειάδης, αφού σύμφωνα με πληροφορίες της «R» ο επιχειρηματίας τη συνοδεύει τόσο στα γυρίσματα του «The voice» όσο και στο κέντρο όπου ξεκίνησε εμφανίσεις μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ηρθε για να σαρώσει και πάλι την Αθήνα και αυτή τη φορά όχι μόνο στις πίστες. Η Πάολα ασχολείται φέτος για πρώτη φορά με την τηλεόραση, στη θέση του λατρεμένου της Γιώργου Μαζωνάκη, στην κριτική επιτροπή του «The voice» στον ΣΚΑΪ. Αν και αρχικά δίσταζε, όπως λένε οι πληροφορίες, καταλυτικό ρόλο στην τελική απόφασή της και στο «ναι» έπαιξε -εκτός από τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό- ο σύντροφός της Λάζαρος Βαφειάδης.

Στο πλευρό της σαν φύλακας-άγγελος βρίσκεται ο επιχειρηματίας, με τον οποίο είναι ζευγάρι εδώ και πέντε χρόνια. Μαζί εμφανίζονται σπάνια δημοσίως και σε επιλεκτικές περιστάσεις. Μία από αυτές, όπως επιβεβαιώνει πρόσωπο από το περιβάλλον τους στη Realnews, είναι το backstage του «The voice», όπου ο Λ. Βαφειάδης συνοδεύει την Πάολα σε κάθε γύρισμα και δεν διστάζουν να είναι εκδηλωτικοί και τρυφεροί ο ένας με τον άλλον.

Εδώ και λίγες ημέρες, η λαϊκή τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο «Hotel Music Hall» μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη. Ακόμη και εκεί, στο καμαρίνι της, βρίσκεται ο σύντροφός της, ο οποίος φροντίζει να τη στηρίζει και να τη συμβουλεύει σε κάθε ανησυχία της ή προβληματισμό της. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρεμιέρα της που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Διακριτικά κοντά της, την παρακολουθούσε και την καμάρωνε όλη τη νύχτα, διασκεδάζοντας παράλληλα, ως ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δυο τους συγκατοικούν. Ο Λ. Βαφειάδης κατάγεται από την Κρήτη και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης. Παρά το φόρτο εργασίας και την αρχική δυσκολία της απόστασης, έχει φροντίσει να ξεπεράσει τα εμπόδια, προκειμένου να είναι είναι μαζί με τη σύντροφό του. Από τη Χαλκιδική, τη βάση της δημοφιλούς τραγουδίστριας, όταν δεν βρίσκεται στην Αθήνα, έως την Κρήτη που οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο, μοιράζονται μια ζωή με γνώμονα το «μαζί».

Γνωρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021, μέσω κοινών φίλων, σε μια συναυλία της τραγουδίστριας στην Κρήτη, και από τότε είναι αχώριστοι. Ο έρωτάς τους δεν λογάριασε την απόσταση που τους χώριζε στην αρχή και εξελίχθηκε σε μια δυνατή και πολύ στέρεα σχέση. Η Πάολα έχει περιγράψει τον σύντροφό της ως τον άνθρωπο που βρίσκεται πάντα δίπλα της και, όπως φαίνεται, αυτό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που την έχουν κάνει να νιώθει ασφάλεια.