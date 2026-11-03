Ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία: Χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ αλλά με δικαίωμα ανταπόδοσης πυρών κατά των Ρώσων

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Σε μια σημαντική προετοιμασία για την επόμενη ημέρα μιας πιθανής εκεχειρίας στην Ουκρανία, Δυτικοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι μια πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη υπό γαλλοβρετανική διοίκηση θα έχει το δικαίωμα να ανταποδίδει τα πυρά εάν δεχθεί επίθεση από ρωσικές δυνάμεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Guardian, η δύναμη σχεδιάζεται ώστε να επιχειρεί με πλήρη τεχνολογική ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ, αποφεύγοντας τη χρήση αμερικανικών συστημάτων όπως το δορυφορικό δίκτυο Starlink.

Η άσκηση «Koalicja» στην Πολωνία και οι κανόνες εμπλοκής

Οι λεπτομέρειες του επιχειρησιακού σχεδιασμού ήρθαν στο φως καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή της στρατιωτικής άσκησης «Koalicja», που θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα στην Πολωνία.

Πρόκειται για μια δοκιμή ταχείας ανάπτυξης με τη συμμετοχή 11 ευρωπαϊκών κρατών, η οποία προσομοιώνει την άμεση αποστολή δυνάμεων στην Ουκρανία μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν 2.800 στρατιώτες, ναύτες και αεροπόροι. Η Γαλλία συνεισφέρει 1.500 στελέχη από την 1η Μεραρχία και η Βρετανία 300 στρατιώτες από την 7η Ελαφρά Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία.

«Προφανώς θα προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», δήλωσε αξιωματούχος που γνωρίζει τα σχέδια, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η εμπλοκή των δυτικών στρατευμάτων θα έχει «αμυντικό χαρακτήρα».

Αν και η μελλοντική ανάπτυξη παραμένει υποθετική, υπενθυμίζει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης με εμπλοκή βρετανικών δυνάμεων, δεδομένου του ιστορικού χαμηλής έντασης επιθέσεων της Ρωσίας κατά την περίοδο των εκεχειριών μεταξύ 2014 και 2022.

Ο αντιστράτηγος Τομ Μπέιτμαν, διοικητής της Πολυεθνικής Δύναμης Ουκρανίας (MNF-U), δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύονται «να παράσχουν ισχυρές και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά την παύση των εχθροπραξιών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος της άσκησης είναι να αποδειχθεί ότι οι συμμετέχουσες χώρες διαθέτουν «στρατιωτική ετοιμότητα, δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης και ικανότητα να επιχειρούν αποτελεσματικά», δοκιμάζοντας σχέδια που αναπτύσσονται για περισσότερο από έναν χρόνο.

Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης:

η Πολωνία ,

, η Γερμανία ,

, το Βέλγιο ,

, η Εσθονία ,

, η Λιθουανία ,

, η Ολλανδία ,

, η Ισπανία ,

, η Σουηδία και

και η Τουρκία.

Εκτός ΝΑΤΟ και αυτόνομη από την τεχνολογία των ΗΠΑ

Ο Βρετανός στρατηγός υπογράμμισε ότι η δύναμη είναι «εκτός δομών ΝΑΤΟ» -που σημαίνει ότι θα επιχειρεί εκτός του πλαισίου της Ατλαντικής Συμμαχίας- και αναμένεται να λάβει ελάχιστη έως μηδενική αμερικανική υποστήριξη αν αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Για τον λόγο αυτό, καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην χρησιμοποιηθεί αμερικανική τεχνολογία.

«Δεν εξαρτόμαστε από αμερικανικά συστήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά άλλος αξιωματούχος, ερωτηθείς αν η πολυεθνική δύναμη βασίζεται στους δορυφόρους Starlink για τις επικοινωνίες της.

Παρότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν σταθερά να ηγούνται των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεσμεύσει αμερικανικές δυνάμεις σε ειρηνευτικές αποστολές στην Ουκρανία εάν επιτευχθεί βιώσιμη εκεχειρία.

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες αυτό το φθινόπωρο έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο, αν και προγραμματίζονται τριμερείς συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση εντός του μήνα.

Κυβερνοεπιθέσεις, αεροπορική κάλυψη και αποναρκοθέτηση

Την ίδια στιγμή, οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στις ενεργειακές υποδομές της άλλης, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα σημειώθηκε κυβερνοεπίθεση στις εφαρμογές συναγερμού αεροπορικής επιδρομής.

Η ουκρανική πλευρά προειδοποίησε προσωρινά για «πυρηνικές και χημικές απειλές», καθώς και για «μάχες δρόμου».

Η αβεβαιότητα γύρω από την αξιοπιστία της αμερικανικής υποστήριξης ενισχύθηκε τον περασμένο μήνα, όταν οι ΗΠΑ περιόρισαν αιφνιδιαστικά τη χρήση της στρατιωτικής έκδοσης του Starlink, το Starshield, από την Ουκρανία για περίπου 10 ημέρες, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις drones μεσαίου βεληνεκούς.

Βασικός στόχος της πολυεθνικής δύναμης θα είναι να συνδράμει στην «ανασυγκρότηση και ενίσχυση» του ουκρανικού στρατού μετά τον πόλεμο, όπως ανέφερε ο Μπέιτμαν, αν και πρόθεση είναι τα δυτικά στρατεύματα να αναπτυχθούν μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Οι κανόνες εμπλοκής θα επιτρέπουν στα στρατεύματα να αμύνονται απέναντι σε τυχόν ρωσικές επιθέσεις με drones, εγείροντας ερωτήματα για το πώς θα αντιδράσει η Μόσχα σε τυχόν ένοπλα περιστατικά.

Αν και όλοι οι στρατοί είναι έτοιμοι να δράσουν σε καθεστώς αυτοάμυνας, το σχετικό δόγμα συχνά διευρύνεται.

Στη Μέση Ανατολή, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να βοηθήσει μια σειρά από χώρες να αμυνθούν απέναντι σε επιθέσεις από το Ιράν και τους Χούθι της Υεμένης. Βρετανικά μαχητικά Typhoon πραγματοποίησαν δεκάδες εξόδους από το Κατάρ για την προστασία των κρατών του Κόλπου την άνοιξη, ενώ τον περασμένο μήνα το Λονδίνο δεσμεύτηκε να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία στην αντιμετώπιση επιθέσεων με πυραύλους και drones των Χούθι.

Στην Ουκρανία, τα ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη αναμένεται επίσης να βοηθήσουν στο άνοιγμα των εμπορικών αεροδρομίων της χώρας πραγματοποιώντας περιπολίες, ενώ υπάρχουν σχέδια για την αποναρκοθέτηση της Μαύρης Θάλασσας ώστε να ανοίξει εκ νέου για τις εξαγωγές σιτηρών και το θαλάσσιο εμπόριο, σε μια επιχείρηση υπό την καθοδήγηση της Τουρκίας.