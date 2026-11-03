Bloomberg: Η Ουάσινγκτον ζητά από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει εντός του Νοεμβρίου την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο πρόγραμμα προμήθειας όπλων προς την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος του σχετικού κόστους στις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες της Συμμαχίας, καταδεικνύοντας ότι η υποστήριξη προς το Κίεβο παραμένει στο τραπέζι παρά τις εντάσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις εν λόγω πληροφορίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο πρόγραμμα προμήθειας όπλων προς την Ουκρανία αναμένεται να ζητήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
  • Η πρωτοβουλία καταδεικνύει ότι η αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, παρά τις εντάσεις που έχουν καταγραφεί στις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος του κόστους του προγράμματος παραδόσεων οπλισμού στις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες της Συμμαχίας.

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Την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο πρόγραμμα προμήθειας όπλων προς την Ουκρανία αναμένεται να ζητήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών σχεδιασμών.

Η πρωτοβουλία καταδεικνύει ότι η αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, παρά τις εντάσεις που έχουν καταγραφεί στις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσινγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των νατοϊκών συμμάχων στο πρόγραμμα παραδόσεων οπλισμού, μεταφέροντας μεγαλύτερο μέρος του σχετικού κόστους στις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες της Συμμαχίας.

Το Reuters, από την πλευρά του, επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του Bloomberg.

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