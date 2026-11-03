Bloomberg: Η Ουάσινγκτον ζητά από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας

Την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο πρόγραμμα προμήθειας όπλων προς την Ουκρανία αναμένεται να ζητήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών σχεδιασμών.
Η πρωτοβουλία καταδεικνύει ότι η αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, παρά τις εντάσεις που έχουν καταγραφεί στις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσινγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των νατοϊκών συμμάχων στο πρόγραμμα παραδόσεων οπλισμού, μεταφέροντας μεγαλύτερο μέρος του σχετικού κόστους στις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες της Συμμαχίας.
Το Reuters, από την πλευρά του, επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του Bloomberg.
The US is planning to ask NATO allies to contribute more money to a key weapons-delivery program for Ukraine, sources said, a sign that US defense support for Kyiv continues despite lingering tension between Trump and Ukraine’s president https://t.co/CKOVvJjdzz
— Bloomberg (@business) November 2, 2026