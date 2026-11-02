Έκρηξη στην Πλάκα: Στη φυλακή οι 3 κατηγορούμενοι για την τραγωδία – Τα νέα βίντεο και το «ευχαριστώ» των οικογενειών των θυμάτων

Στην φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για την τραγωδία με έξι νεκρούς, στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο Έλληνες (37 και 55 ετών) και ο 34χρονος συγκατηγορούμενος τους, με καταγωγή από την Αλβανία, κρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για τα κακουργήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, αδικήματα που φέρονται να διέπραξαν κατά συναυτουργία.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Η διαδικασία των απολογιών τους ενώπιον της 26ης Ανακρίτριας διήρκεσε περίπου έξι ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από την πρόκληση της διαρροής, κατηγόρησαν ο ένας τον άλλο για την κοπή του σωλήνα που οδήγησε στη διαρροή. Παράλληλα αποδέχτηκαν ότι μετά την αφαίρεση του χαλκοσωλήνα, υπήρχε οσμή αερίου στο κτίριο.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι αποδέχονται ότι λίγες ώρες πριν την τραγωδία πήγαν στην Πλάκα και διέρρηξαν το νεοκλασικό με σκοπό να κλέψουν χάλκινους σωλήνες φυσικού αερίου. Ωστόσο επιχείρησαν να αποσυνδέσουν την κλοπή των σωλήνων από το τραγικό αποτέλεσμα που επέφερε, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν τέτοια ολέθρια εξέλιξη.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία κατηγορούμενος κατά την μεταγωγή του στα δικαστήρια, είπε στις κάμερες των δημοσιογράφων ότι «αισθάνομαι συντετριμμένος» συμπληρώνοντας ότι «δεν φταίω για την έκρηξη» για την καταστροφή που προκλήθηκε. «Συγγνώμη» ζήτησε, όταν τον πλησίασαν δημοσιογράφοι ο δεύτερος κατηγορούμενος, ενώ ο τρίτος δεν θέλησε να μιλήσει.

Οι τρεις απολογήθηκαν με διορισμένους από τον Ανακριτή συνηγόρους υπεράσπισης, για το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι η προσπάθεια τους να ξηλώσουν χάλκινο σωλήνα φυσικού αερίου, προκάλεσε μεγάλη διαρροή που είχε αποτέλεσμα, λίγες ώρες μετά, την έκρηξη από σπινθήρα διακόπτη ηλεκτρικού και εν συνεχεία την ισοπέδωση του κτιρίου όπου καταπλακώθηκαν δύο ζευγάρια νέων σε ηλικία Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος και το μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρι Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της, μόνιμοι κάτοικοι σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.

Νέα βίντεο ντοκουμέντα

Το φως της δημοσιότητας είδαν και νέα βίντεο από την ημέρα της τραγωδία.

Στο πρώτο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή της φονικής έκρηξη. Όπως φαίνεται στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτιρίου, για λίγα δευτερόλεπτα η νύχτα γίνεται μέρα ενώ καταγράφεται και ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης. Συναγερμοί ενεργοποιούνται, τζάμια σπάνε, συντρίμμια εκτοξεύονται παντού ενώ ένα μαύρο πέπλο καπνού σκεπάζει την περιοχή.

Το δεύτερο βίντεο δείχνει τους 3 δράστες να βρίσκονται σε πάρκο της περιοχής και να μοιράζονται τα κλοπιμαία.

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων ζητούν να διευρυνθεί η έρευνα

Σε κοινή δήλωση τους οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων, που έχουν δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, χαρακτήρισαν ως «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης» την απόφαση για προσωρινή κράτηση των κατηγορούμενων. Παράλληλα ζήτησαν διεύρυνση της έρευνας η οποία όπως αναφέρουν “δεν πρέπει περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων».

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα. Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας. Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων. Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα» ανέφεραν στη δήλωσή τους.

Το ευχαριστώ στην Πυροσβεστική

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων στην κοινή του δήλωσή, αναγνώρισαν, τη συμβολή όσων εργάστηκαν τόσο στις επιχειρήσεις διάσωσης όσο και στη διερεύνηση της υπόθεσης. Έκαναν ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος και στα στελέχη της, εκφράζοντας τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους για την καθοριστική συμβολή τους. Παράλληλα, ευχαρίστησαν τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές της τραγωδίας.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας. Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

«Θέλουμε η απώλειά των παιδιών μας να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές»

«Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο. Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη» καταλήγουν οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων.