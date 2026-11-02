Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκλόνισε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης για τον μικρό Δημήτρη-Όθωνα – «Ήθελα να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών & Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» την 45η Γιορτή του, σε μία εκδήλωση θεσμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου βραβεύτηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2025/26, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, όπως και όσοι και όσες ξεχώρισαν για το ήθος τους κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Μία απ’ τις πλέον «φορτισμένες» συναισθηματικά στιγμές εκτυλίχθηκε κατά τη βράβευση του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος παρέλαβε ένα ειδικό βραβείο για την κοινωνική και φιλανθρωπική του δράση.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ είχε σταθεί στο πλευρό του μικρού Δημήτρη-Όθωνα, προσφέροντας 12.500 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της θεραπείας του. Μια προσπάθεια που, δυστυχώς, δεν είχε το τέλος που όλοι θα ήθελαν, καθώς το παιδί «έφυγε» από τη ζωή.

Η απώλεια του μικρού Δημήτρη-Όθωνα έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη στιγμή της βράβευσης για τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος και μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να βοηθήσει, υπογραμμίζοντας πως ποτέ δεν είχε ως στόχο την προβολή ή την επιβράβευση.

«Έχω λίγο άγχος. Κρατιέμαι για να μη συγκινηθώ. Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή που μου κάνει. Δεν έκανα τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ερχόμουν εδώ να βραβευτώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει.

Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Δημήτρη-Όθωνα η πρώτη μου σκέψη ήταν να βοηθήσω. Ήρθα σε επαφή με τη μητέρα του, αλλά δυστυχώς ο μικρός έφυγε από τη ζωή. Όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με στενοχωρούν και με προβληματίζουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθεια φτάνει εκεί που πρέπει. Μην κλείσουμε την καρδιά μας.

Αύριο κάποιος θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια θα περνά δύσκολα. Όποιος έχει ανάγκη δεν πρέπει να είναι μόνος. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάζουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε εκείνον που τη ζει, ο καθένας όπως μπορεί.

Σκέφτομαι όσους προσφέρουν αθόρυβα. Να φτάσει το χειροκρότημα και σε αυτούς. Το καλό πάντα νικά. Θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ».