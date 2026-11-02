Πέπε Μελ: Στο νοσοκομείο έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο ο άλλοτε προπονητής του ΟΦΗ – Το μήνυμα των Κρητικών

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Σε νοσοκομείο της Σεβίλλης νοσηλεύεται ο Πέπε Μελ, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο 63χρονος Ισπανός προπονητής παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ ο ΟΦΗ, στον οποίο εργάστηκε τη σεζόν 2023/2024, εξέφρασε τη συμπαράστασή του.

Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Μελ νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας μετά τη χειρουργική επέμβαση, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Ο ΟΦΗ, με τον οποίο συνεργάστηκε κατά την αγωνιστική περίοδο 2023/2024, δημοσίευσε μήνυμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχές του για την ανάρρωση του Ισπανού τεχνικού.

«Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», αναφέρει η ανάρτηση της κρητικής ομάδας.