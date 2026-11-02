Πέπε Μελ: Στο νοσοκομείο έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο ο άλλοτε προπονητής του ΟΦΗ – Το μήνυμα των Κρητικών

Ο 63χρονος Ισπανός προπονητής Πέπε Μελ νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας στη Σεβίλλη, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο και χειρουργική επέμβαση. Ο ΟΦΗ, στον οποίο εργάστηκε τη σεζόν 2023/2024, του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

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Αθλητισμός

ΟΦΗ - Πεπ Μελ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε νοσοκομείο της Σεβίλλης νοσηλεύεται ο Πέπε Μελ, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
  • Ο 63χρονος Ισπανός προπονητής παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.
  • Ο ΟΦΗ δημοσίευσε μήνυμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

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Σε νοσοκομείο της Σεβίλλης νοσηλεύεται ο Πέπε Μελ, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο 63χρονος Ισπανός προπονητής παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ ο ΟΦΗ, στον οποίο εργάστηκε τη σεζόν 2023/2024, εξέφρασε τη συμπαράστασή του.

Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Μελ νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας μετά τη χειρουργική επέμβαση, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Ο ΟΦΗ, με τον οποίο συνεργάστηκε κατά την αγωνιστική περίοδο 2023/2024, δημοσίευσε μήνυμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχές του για την ανάρρωση του Ισπανού τεχνικού.

«Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», αναφέρει η ανάρτηση της κρητικής ομάδας.

ΟΦΗ - Πεπ Μελ

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