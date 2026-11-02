Ιταλία: Ανοίγει ξανά έπειτα από 51χρόνια ο φάκελος της φρικτής δολοφονίας του Παζολίνι – Η εισαγγελία διέταξε νέα έρευνα για τους ηθικούς αυτουργούς

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Μπορεί να αποκαλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα μίας δολοφονίας, 51 χρόνια μετά; Οι ιταλικές αρχές και δη η εισαγγελία της Ρώμης φαίνεται να το πιστεύουν καθώς έδωσαν εντολή για εκ νέου άνοιγμα της υπόθεσης της άγριας δολοφονίας του ταλαντούχου σκηνοθέτη και συγγραφέα Πιέρ Πάολο Παζολίνι και διέταξαν έρευνα μετά τα στοιχεία που προέκυψαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις έρευνες, η δολοφονία του Παζολίνι αποδίδεται σε πολιτικά κίνητρα.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελία της Ρώμης θα πραγματοποιήσει νέα έρευνα, για να εντοπισθούν τυχόν άγνωστοι, μέχρι σήμερα, εντολοδότες της δολοφονίας του Ιταλού ποιητή, συγγραφέα και σκηνοθέτη. Ο Ιταλός κορυφαίος διανοούμενος δολοφονήθηκε στην Όστια, παραθαλάσσιο προάστιο της Ρώμης, την 1η Νοεμβρίου του 1975.

Την σχετική αναφορά, με αίτημα πραγματοποίησης νέων ερευνών, κατέθεσε στην εισαγγελία της ιταλικής πρωτεύουσας ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι, ο οποίος στο παρελθόν ανέλαβε την υπεράσπιση ενός εξαδέλφου του ποιητή.

Οι έρευνες χρόνων διαψεύδουν ότι είναι μόνο ένας ο δράστης, λέει ο δικηγόρος

Σε δηλώσεις του, ο Ματσιόνι τόνισε ότι “η δικαστική απόφαση που παρουσίαζε ως μόνο δράστη τον Τζουζέπε Πελόζι, έχει διαψευσθεί εδώ και δεκαοκτώ χρόνια από σειρά αποδείξεων οι οποίες προέκυψαν απ’ τις περαιτέρω έρευνες και εγκληματολογικά ευρήματα”.

“Η νέα μας αναφορά, βασίζεται σε καινούρια στοιχεία που συλλέξαμε. Ελπίζουμε η εισαγγελία της Ρώμης να καταφέρει, επιτέλους, να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλούμε, παράλληλα, να πουν ό,τι γνωρίζουν όλους εκείνους που, μέχρι σήμερα, προτίμησαν την σιωπή”, ολοκλήρωσε ο Ιταλός δικηγόρος.

Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, ο Στέφανο Ματσιόνι φέρεται βέβαιος ότι η δολοφονία του Ιταλού ποιητή και σκηνοθέτη, οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα και ότι οι εντολοδότες της ανήκαν στον χώρο των ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.

«Ήταν μια παγίδα θανάτου»

Τον Μάρτιο του 2023 με αίτημά τους, άλλοι δικηγόροι ζητούσαν την αναψηλάφηση της υπόθεσης, καθώς υπήρξε πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών και DNA που εντόπισαν οι καραμπινιέροι στο σημείο της δολοφονίας έπειτα από νέες έρευνες που έγιναν το 2010.

Στο αίτημα που τότε Παρασκευή του 2023 αναφέρεται ότι “ήταν, όμως, μια παγίδα θανάτου και ο Παζολίνι έχασε την ζωή του σε ενέδρα, έπειτα από βάρβαρο ξυλοκόπημα”.