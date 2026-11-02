ΕΕ για τις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ: «Σκόπιμη προσπάθεια να διαταραχθεί ο εφοδιασμός τροφίμων»

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Για «σκόπιμη προσπάθεια διατάραξης του εφοδιασμού τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, αναφερόμενος στις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν τα συστήματα ψύξης εκατοντάδων σούπερ μάρκετ και άλλων καταστημάτων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Επίτροπος προειδοποίησε ότι στόχος των επιθέσεων είναι και η υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι, παρόλο που η επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ δεν απειλείται προς το παρόν, έχουν ήδη καταγραφεί απώλειες τροφίμων και οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, εκατοντάδες καταστήματα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ιρλανδία ανέφεραν προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων ψύξης τους, έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κριστόφ Χάνσεν χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σκόπιμη προσπάθεια να διαταραχθεί» ο εφοδιασμός τροφίμων στην ΕΕ, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να πλήξουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Παράλληλα, θέλησε να καθησυχάσει τους καταναλωτές, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, κίνδυνος για την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η επισιτιστική ασφάλεια δεν κινδυνεύει επί του παρόντος, όμως η απώλεια τροφίμων και ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις είναι υπαρκτοί», υπογράμμισε.

Στο στόχαστρο και η IKEA – Αναγκάστηκε να πετάξει τρόφιμα

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν βρίσκεται και η σουηδική αλυσίδα IKEA, η οποία ανακοίνωσε ότι κυβερνοεπίθεση έπληξε τα συστήματα ελέγχου ψύξης στο κατάστημά της στη Μονς του Βελγίου.

Η εταιρεία, η οποία διαθέτει και εστιατόρια εντός των καταστημάτων της, γνωστοποίησε ότι αναγκάστηκε να απορρίψει ορισμένα τρόφιμα που φυλάσσονταν σε ψυκτικούς θαλάμους, για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τη διαταραχή των συνθηκών συντήρησης, με την εταιρεία να αναμένει απώλειες τροφίμων εξαιτίας του περιστατικού.

«Δεν αποκλείεται να έχουν επηρεαστεί και άλλες εγκαταστάσεις»

Η IKEA ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την έρευνα για τις επιπτώσεις της κυβερνοεπίθεσης, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο το πρόβλημα να έχει επεκταθεί και σε άλλα σημεία του δικτύου της.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί και άλλες τοποθεσίες, καθώς συνεχίζουμε την έρευνά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παραβίαση ψηφιακών συστημάτων στην αποθήκευση και τη συντήρηση τροφίμων.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι ο συνολικός εφοδιασμός τροφίμων δεν απειλείται αυτή τη στιγμή, οι ζημιές στις επιχειρήσεις και η απώλεια προϊόντων αναδεικνύουν τις συνέπειες των κυβερνοεπιθέσεων σε υποδομές που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των καταναλωτών.