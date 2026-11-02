Συζητήσεις ΑΝΤ1 και Γιώργου Λιάγκα για δεύτερη εκπομπή

Στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γ. Λιάγκας με τον ΑΝΤ1 τον περασμένο Ιούνιο υπάρχει πρόβλεψη για την αξιοποίησή του σε ρόλο παρουσιαστή και εκτός «Πρωινού». Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια που εξετάζονται δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ψυχαγωγικό project ούτε φορμάτ του εξωτερικού.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/gliagas
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Και δεύτερη εκπομπή θα αναλάβει ο Γιώργος Λιάγκας στον ΑΝΤ1.
  • Οι σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στον Γ. Λιάγκα και στον ΑΝΤ1 για περαιτέρω αξιοποίησή του στο πρόγραμμα του καναλιού βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Στόχος των δύο πλευρών είναι ο Γ. Λιάγκας να αναλάβει μια εκπομπή λόγου ή και συνεντεύξεων κομμένη και ραμμένη πάνω του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Και δεύτερη εκπομπή θα αναλάβει ο Γιώργος Λιάγκας στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με τη Reallife.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» συνεχίζει την καθημερινή μάχη στον στίβο της πρωινής ζώνης, ενώ παράλληλα συζητά με το κανάλι για την ανάληψη μίας ακόμα εκπομπής. Στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γ. Λιάγκας με τον ΑΝΤ1 τον περασμένο Ιούνιο υπάρχει πρόβλεψη για την αξιοποίησή του σε ρόλο παρουσιαστή και εκτός «Πρωινού».

Οι σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στον Γ. Λιάγκα και στον ΑΝΤ1 για περαιτέρω αξιοποίησή του στο πρόγραμμα του καναλιού βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια που εξετάζονται δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ψυχαγωγικό project ούτε φορμάτ του εξωτερικού.

Στόχος των δύο πλευρών είναι ο Γ. Λιάγκας να αναλάβει μια εκπομπή λόγου ή και συνεντεύξεων κομμένη και ραμμένη πάνω του, που θα μεταδίδεται σε άλλη ζώνη πλην της πρωινής.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ