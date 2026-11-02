Συζητήσεις ΑΝΤ1 και Γιώργου Λιάγκα για δεύτερη εκπομπή

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Και δεύτερη εκπομπή θα αναλάβει ο Γιώργος Λιάγκας στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με τη Reallife.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» συνεχίζει την καθημερινή μάχη στον στίβο της πρωινής ζώνης, ενώ παράλληλα συζητά με το κανάλι για την ανάληψη μίας ακόμα εκπομπής. Στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γ. Λιάγκας με τον ΑΝΤ1 τον περασμένο Ιούνιο υπάρχει πρόβλεψη για την αξιοποίησή του σε ρόλο παρουσιαστή και εκτός «Πρωινού».

Οι σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στον Γ. Λιάγκα και στον ΑΝΤ1 για περαιτέρω αξιοποίησή του στο πρόγραμμα του καναλιού βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια που εξετάζονται δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ψυχαγωγικό project ούτε φορμάτ του εξωτερικού.

Στόχος των δύο πλευρών είναι ο Γ. Λιάγκας να αναλάβει μια εκπομπή λόγου ή και συνεντεύξεων κομμένη και ραμμένη πάνω του, που θα μεταδίδεται σε άλλη ζώνη πλην της πρωινής.