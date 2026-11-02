Champions League: Χωρίς ξένους παίκτες ο διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα;

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Ποδόσφαιρο, μετάδοση, τηλεοπτικά δικαιώματα
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Χωρίς τη συμμετοχή ξένης πλατφόρμας φαίνεται ότι θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League.

Η Disney, που θεωρούνταν ο πιθανότερος διεθνής διεκδικητής, μετά τη συμφωνία της με την COSMOTE για τη διανομή του περιεχομένου της μέσω της MAGENTA TV, δεν φαίνεται να προκρίνει την αυτόνομη είσοδο στην ελληνική αγορά αθλητικών δικαιωμάτων στον συγκεκριμένο κύκλο.

Έτσι, ο ανταγωνισμός εκτιμάται ότι θα περιοριστεί μεταξύ των εγχώριων πλατφορμών, διαψεύδοντας τις αρχικές προσδοκίες για τίμημα-ρεκόρ. Αναμένεται να συμμετάσχουν η per capita, ο Όμιλος ΣΚΑΙ, ο Αντ1, η Alter Ego Media.

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