Τηλεθέαση (1/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 24,7%
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 17,4%
- OPEN – Τώρα Μαζί 10,9%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 6,2%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,6%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 11,7%
- MEGA – MEGA Non Stop 10,4%
- ANT1 – For You 9,6%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,8%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 4,1%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 3,2%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 27,6%
- STAR – IQ 160 12,6%
- MEGA – Σύγκρουση 9,4%
- STAR – Τα Φαντάσματα 8,8%
- ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 7,7%
- OPEN – John και… Μέρη 3,1%
- OPEN – Grande League 3,1%
- ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 1,5%
- ΕΡΤ1 – TV Land 1,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 14%
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 8,1%
- OPEN – Τώρα Μαζί 7,6%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 3,6%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,8%
- ANT1 – For You 9,3%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 8,7%
- MEGA – MEGA Non Stop 8,1%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 5%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,7%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 0,9%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 20,4%
- STAR – IQ 160 14,6%
- STAR – Τα Φαντάσματα 11,6%
- MEGA – Σύγκρουση 8%
- ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 6,3%
- OPEN – John και… Μέρη 3,8%
- OPEN – Grande League 3%
- ΕΡΤ1 – TV Land 1,4%
- ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,6%