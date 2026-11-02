Τηλεθέαση (1/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Στην πρωινή ζώνη ξεχώρισαν το «MEGA Σαββατοκύριακο» και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», ενώ στην prime time την πρωτιά κατέγραψε το «The Voice of Greece» τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου για την τηλεθέαση.
  • Στην πρωινή ζώνη, την πρωτιά διατήρησαν το «MEGA Σαββατοκύριακο» νωρίς το πρωί και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.
  • Στην prime time ζώνη, το «The Voice of Greece» κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας 27,6% στο γενικό σύνολο και 20,4% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 24,7%
  2. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 17,4%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 10,9%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 6,2%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,6%
  2. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 11,7%
  3. MEGA – MEGA Non Stop 10,4%
  4. ANT1 – For You 9,6%
  5. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,8%
  6. ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 4,1%
  7. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 3,2%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 27,6%
  2. STAR – IQ 160 12,6%
  3. MEGA – Σύγκρουση 9,4%
  4. STAR – Τα Φαντάσματα 8,8%
  5. ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 7,7%
  6. OPEN – John και… Μέρη 3,1%
  7. OPEN – Grande League 3,1%
  8. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 1,5%
  9. ΕΡΤ1 – TV Land 1,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 14%
  2. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 8,1%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 7,6%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 3,6%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,8%
  2. ANT1 – For You 9,3%
  3. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 8,7%
  4. MEGA – MEGA Non Stop 8,1%
  5. ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 5%
  6. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,7%
  7. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 0,9%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 20,4%
  2. STAR – IQ 160 14,6%
  3. STAR – Τα Φαντάσματα 11,6%
  4. MEGA – Σύγκρουση 8%
  5. ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 6,3%
  6. OPEN – John και… Μέρη 3,8%
  7. OPEN – Grande League 3%
  8. ΕΡΤ1 – TV Land 1,4%
  9. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,6%
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