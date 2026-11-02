Τηλεθέαση (1/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Στην πρωινή ζώνη ξεχώρισαν το «MEGA Σαββατοκύριακο» και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», ενώ στην prime time την πρωτιά κατέγραψε το «The Voice of Greece» τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.