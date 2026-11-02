Σίσσυ Χρηστίδου: Το απρόοπτο που τής χάλασε τα σχέδια για ταξίδι με τον γιο της στο Άμστερνταμ

Στο Άμστερνταμ μαζί με τον γιο της είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει η Σίσσυ Χρηστίδου, όμως η απώλεια της ταυτότητάς της και η λήξη του διαβατηρίου της ματαίωσαν τα σχέδια. Το περιστατικό περιέγραψε η ίδια στην έναρξη της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA, εξηγώντας πώς τελικά αναγκάστηκε να παραμείνει μόνη στο σπίτι.

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Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Άμστερνταμ μαζί με τον γιο της είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει η Σίσσυ Χρηστίδου, όμως ένα απρόοπτο τους χάλασε τα σχέδια.
  • Η παρουσιάστρια έχασε την ταυτότητά της, ενώ την ίδια ώρα είχε λήξει και το διαβατήριό της, με αποτέλεσμα τελικά να μην μπορέσει να ταξιδέψει.
  • Το τι ακριβώς συνέβη, περιέγραψε η ίδια κατά την έναρξη της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Άμστερνταμ μαζί με τον γιο της είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει η Σίσσυ Χρηστίδου, όμως ένα απρόοπτο τους χάλασε τα σχέδια.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στα εγκαίνια του εστιατορίου του νέου (μάλλον) αγαπημένου της

Η παρουσιάστρια έχασε την ταυτότητά της, ενώ την ίδια ώρα είχε λήξει και το διαβατήριό της, με αποτέλεσμα τελικά να μην μπορέσει να ταξιδέψει.

Το τι ακριβώς συνέβη, περιέγραψε η ίδια κατά την έναρξη της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.

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«Εγώ είχα κανονίσει να πάω στο Άμστερνταμ, όπως σας είχα πει. Έχασα την ταυτότητά μου και έχει λήξει και το διαβατήριό μου και δεν πήγα. Και ξαφνικά εκεί που είχα κανονίσει να κρατήσει το άλλο μου παιδί ο μπαμπάς του για να πάω να βοηθήσω το άλλο παιδί, είχα αδειάσει από υποχρεώσεις, έμεινα στο σπίτι μόνη μου και δεν είχα τι να κάνω», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Δείτε το βίντεο:

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