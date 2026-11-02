Απάτη με ΜΚΟ: «Του είπα ότι θα πάρει 300 αν βγάλει κόκκινη» – Οι διάλογοι για στημένα ματς και το «κόλπο» με το τηλέφωνο

Εξοργιστικές είναι οι αποκαλύψεις και οι νέες συνομιλίες για τη δράση του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να εκμεταλλευόταν τον πόνο άρρωστων παιδιών και των οικογενειών τους, προκειμένου να θησαυρίζει. Με όχημα την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για την στήριξη παιδιών, που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, τα μέλη του κυκλώματος συγκέντρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά από εράνους, που φέρονται να χρησιμοποιούσαν προκειμένου οι ίδιοι να κάνουν πολυτελή ταξίδια, να αγοράζουν ακριβά προϊόντα και να ζουν μεγάλη ζωή.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος έκανε πολυτελή ζωή και ανέβαζε στα social media του φωτογραφίες επιδεικνύοντας τον πλούτο του. Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΑΣ, η χλιδάτη ζωή του γινόταν χάρη στα χρήματα των δωρητών, που θεωρούσαν ότι βοηθούσαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, και αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Τρίτη (3/11).

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στην ΕΡΤ, οι έρανοι γίνονταν χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια από την οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, εκμεταλλευόμενα την ευαισθησία των πολιτών για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση αφορά τουλάχιστον 34 οικογένειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.

Το «κόλπο» με το τηλέφωνο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, οι δράστες του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ένα κόλπο για να εξαπατούν τους πολίτες, καθώς φέρονται να έδιναν συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, ο οποίος υποτίθεται ότι ανήκε σε γονείς άρρωστων παιδιών, σε περίπτωση που κάποιος από τους δωρητές ήταν δύσπιστος.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν εικόνες μικρών παιδιών μέσα από τα νοσοκομεία, προκειμένου να πείσουν τους υποψήφιους δωρητές ώστε να προχωρήσουν σε κατάθεση χρημάτων, δήθεν στις οικογένειες των άρρωστων παιδιών. Όσο μεγαλύτερος ο πόνος, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθητοποίηση των πολιτών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη για τα μέλη του κυκλώματος.

Στον τηλεοπτικό σταθμό μίλησε μία γυναίκα, η οποία εξαπατήθηκε από το κύκλωμα. Η καταγγέλλουσα ήθελε να βοηθήσει ένα κοριτσάκι, τη μικρή Ευαγγελία, που έδινε μάχη με τον καρκίνο, και την οικογένειά της. Η οικογένεια είχε ανάγκη από 30.000 ευρώ για τις θεραπείες του παιδιού. Η ίδια ζήτησε το τηλέφωνο της μητέρας του παιδιού, προκειμένου να μιλήσει μαζί της.

«Έτυχε να είμαι εγώ στην περίπτωση της Ευαγγελίας, σε ένα παιδάκι. Της έστειλα μήνυμα, της είπα ότι το παιδάκι αν όντως είναι δικό σας…. μου έγραψε “ναι”», τονίζει η καταγγέλλουσα.

Στη συνέχεια, περιγράφει ότι για να είναι σίγουρη ότι τα χρήματα που θα έστελνε θα πήγαιναν όντως στην οικογένεια της μικρής Ευαγγελίας, ζήτησε από τη μητέρα της να της στείλει μία φωτογραφία του παιδιού μέσα από το νοσοκομείο.

«Μετά της λέω: “Αν σας είναι εύκολο επειδή θέλω να είμαι σίγουρη για τα χρήματα που στέλνω, αν μπορείτε να μου στείλετε μία φωτογραφία από το παιδάκι σας στο νοσοκομείο” και δεν μου απάντησε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ύστερα από κάποιες ώρες, όπως αναφέρει, «ξαφνικά το ποσό μαζεύτηκε».

Ο τηλεοπτικός σταθμός αποκάλυψε τα μηνύματα που αντάλλαξε η καταγγέλλουσα με την υποτιθέμενη μητέρα της Ευαγγελίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, τα μέλη του κυκλώματος, είχαν στείλει το ίδιο τηλέφωνο σε άλλον υποψήφιο δωρητή, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί για ένα αγοράκι που ήταν άρρωστο, τον μικρό Νικολάκη.

Μετά τις συλλήψεις, οι δημοσιογράφοι του καναλιού κάλεσαν το συγκεκριμένο τηλέφωνο και προς μεγάλη τους έκπληξη διαπίστωσαν ότι αυτή τη φορά το παιδί που «νοσούσε» δεν λεγόταν ούτε Ευαγγελία, ούτε Νικολάκης, αλλά Θεοδώρα.

Όπως προκύπτει από την συνομιλία της δημοσιογράφου με τον φερόμενο πατέρα του παιδιού, το ποσό των 19.000 ευρώ που δόθηκε στην οικογένεια δεν πήγε στα νοσοκομείο αλλά σε εξετάσεις.

Η συνομιλία με τον φερόμενο πατέρα του παιδιού:

Δημοσιογράφος: Βγήκε από το νοσοκομείο; Πού είναι το παιδί;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Βγήκαμε, απλώς πηγαίνουμε κάθε μήνα για εξετάσεις.

Δημοσιογράφος: Από τη… πόσα χρήματα συγκεντρώσατε;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: 19..

Δημοσιογράφος: 19 χιλιάρικα;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Ναι, ναι

Δημοσιογράφος: Πώς το λένε το παιδάκι;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Θεοδώρα.

Δημοσιογράφος: Πόσο χρονών είναι;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: 5 είναι

Δημοσιογράφος: Πόσο καιρό ήταν ο έρανος;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. 10 μήνες, 15…

Δημοσιογράφος: Πότε έγινε ο έρανος;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όλα αυτά η γυναίκα μου τα θυμάται.

Δημοσιογράφος: Το ποσό των 19.000 ευρώ τα δώσατε στο νοσοκομείο; Πού τα δώσατε;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Ήταν για τις εξετάσεις, για εξετάσεις, να περάσουμε εκεί.

Δημοσιογράφος: Τι εννοείται για να περάσετε; Πληρώσατε στο νοσοκομείο;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όχι, κάτι εξετάσεις πληρώσαμε έξω.

Δημοσιογράφος: 19.000 έκαναν οι εξετάσεις;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όχι 19…

Δημοσιογράφος: Το ποσό των 19.000 ευρώ που σας έδωσε η … για πού ήταν;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Δεν καταλαβαίνω (κλείνει το τηλέφωνο).

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha:

Οι εξοργιστικοί διάλογοι: Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες

Νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης ρίχνουν φως στον τρόπο με τον οποίο τα βασικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να διαχειρίζονταν τα χρήματα της ΜΚΟ. Στους διαλόγους, το ζευγάρι εμφανίζεται να συζητά για χιλιάδες ευρώ που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το πού κατέληγαν όλα τα χρήματα.

Σε μία από τις συνομιλίες, η γυναίκα εμφανίζεται σοκαρισμένη από το ύψος των δαπανών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Ας ηρεμήσουμε λίγο».

Ο άνδρας επιχειρεί να διευκρινίσει τις συναλλαγές, αναφέροντας ότι είχε μεταφέρει 6.000 ευρώ μέσω Revolut, ενώ η γυναίκα αναρωτιέται τι ακριβώς έχει ξοδέψει η ίδια, κάνοντας αναφορά σε ποσά 6.000 και 7.000 ευρώ, αλλά και σε αγορές, όπως ένα φόρεμα αξίας 200 ευρώ και αεροπορικά εισιτήρια.

Σε δεύτερη συνομιλία, γίνεται αναφορά στην προσέγγιση γνωστού τραγουδιστή, από τον οποίο επιχειρούσαν να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση. Το ζευγάρι συζητά για την τηλεφωνική επικοινωνία και για ένα ποσό που φέρεται να προτάθηκε αρχικά, με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης οικογένειας.

Από τη συνομιλία προκύπτει ότι η επικοινωνία με επώνυμα πρόσωπα αποτελούσε μέρος της πρακτικής προσέλκυσης δωρεών, ενώ εξεταζόταν και το ενδεχόμενο να ζητηθεί πρόσθετη οικονομική συνεισφορά.

Σε μία άλλη συνομιλία, η γυναίκα επικοινωνεί με κέντρο αισθητικής, ζητώντας πληροφορίες για ιατρικές παρεμβάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση ασυμμετρίας. Μάλιστα, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν την απασχολεί το κόστος και ότι επιθυμεί να συζητήσει απευθείας με τον γιατρό.

Οι διάλογοι του 37χρονου για τα στημένα ματς: «Του είπα ότι θα πάρει 300 αν βγάλει κόκκινη»

Στο πλαίσιο των ερευνών για την ΜΚΟ, έχουν καταγραφεί και συζητήσεις για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος 37χρονος φέρεται να χρηματοδοτούσε την ομάδα του Βατανιακού, στην Πιερία.

Στους διαλόγους για το ποδόσφαιρο ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ και φερόμενος ως εγκέφαλος της απάτης φέρεται να περιγράφει συνάντησή του με πρόσωπο που περιγράφει ως αρχιδιαιτητή. Στη συνομιλία γίνεται λόγος για επιλογή διαιτητών, χρηματικά ποσά και συγκεκριμένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων, όπως μεταδίδει η voria.gr.

37χρονος: Ναι, ρε. Βρέθηκα χθες το βράδυ με τον, αυτόν τον αρχιδιαιτητή.

Άγνωστος: Και;

37χρονος: Και του λέω, ξέρω ‘γω, θέλω να μου κάνεις ορισμούς, αυτούς που θέλω εγώ. Και μου λέει «τώρα ανάγκη;». Λέω «δεν το έχω, αλλά επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης».

Άγνωστος: Χαχαχαχα.

37χρονος: Και μου λέει «ποιον θες να βάλουμε;». Λέω «πες μου κάποιον». Και μου λέει «θες να δώσεις χαρτζιλίκι;». Λέω «ναι». Και μου λέει «άστο πάνω μου». Να πω τον (…) 120 να χρειαστεί να παίζουμε, θα παίζουμε για να κερδίσεις.

Άγνωστος: Χαχαχαχα. Κάνα πεντακοσάρικο;

37χρονος: Πεντα. 300 ευρώ. 300 ευρώ και τον είπα αν βγάλεις κόκκινη τον Α… ή τον Π… θα πάρεις άλλα 300.

Σε άλλη συνομιλία γίνεται αναφορά σε αγώνα, με τον 37χρονο να επιμένει ότι η διαιτησία θα πρέπει να είναι συντριπτική κατά της αντίπαλης ομάδας.

37χρονος: Ακούς; Πες τονα 100-0 όμως.

Άγνωστος: Αυτό μου είπε, ρε. Αυτό είναι κερδισμένο το παιχνίδι, λέει. Τελείωσε, λέει.

37χρονος: Ναι, αλλά 100-0.

Άγνωστος: Λέει, ε, και μπάλα, ε, 100-0. Και να μην μπαίνει, λέει, θα λήξει στο 120ο λεπτό, λέει.

37χρονος: Χαχαχαχα.

Άγνωστος: Δεν θα λήξει, λέει.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η οργάνωση φέρεται να ξεκίνησε τη δράση της τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Ως βασικά πρόσωπα εμφανίζονται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ και παράγοντας του τοπικού ποδοσφαίρου και η 35χρονη σύντροφός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τον συντονισμό της δραστηριότητας.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν βασιζόταν στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην προβολή των οικονομικών αναγκών των οικογενειών τους. Οι δωρητές καλούνταν να συνεισφέρουν για θεραπείες, νοσηλείες και έξοδα διαβίωσης, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι συγκεκριμένες δαπάνες είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικά ταμεία ή εμφανίζονταν τεχνητά διογκωμένες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καταγράφηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες άδειες.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι περιπτώσεις οικογενειών που περίμεναν να λάβουν την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί στο όνομα των παιδιών τους. Για παιδί που έπασχε από λευχαιμία και κατέληξε το 2021 συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 136.000 ευρώ για έξοδα διαβίωσης και κηδείας. Στην οικογένεια, ωστόσο, φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην περίπτωση 14χρονου παιδιού που πέθανε το 2026. Για την ενίσχυση της οικογένειάς του συγκεντρώθηκαν 340.421 ευρώ, ωστόσο στους οικείους του φέρεται να έφτασαν μόλις 55.800 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια 15χρονου δεν έλαβε κανένα ποσό από τον έρανο, ύψους 73.000 ευρώ, με την οργάνωση να επικαλείται, σύμφωνα με την έρευνα, τραπεζικά κωλύματα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η εκμετάλλευση επώνυμων δωρητών

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της ΜΚΟ φέρεται να έπαιξε η εμπιστοσύνη που κέρδισε από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Οι δωρεές επωνύμων δημοσιοποιούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούνταν ως διαπιστευτήριο αξιοπιστίας, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους πολίτες.

Μεταξύ όσων συνέβαλαν οικονομικά ήταν και ο αντιδήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Παναγιώτης Καμπαρούδης. «Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, που για άλλο παιδί έχω καταθέσει χρήματα σε λογαριασμούς που κατά καιρούς δημοσίευσε η οργάνωση. Απογοήτευση και μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «ξέπλυμα» και τα στοιχήματα

Συνολικά, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ εντοπίστηκαν καταθέσεις που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο, με τον οποίο φέρονται να διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς και άλλες δραστηριότητες.

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται και με παράνομο στοιχηματισμό. Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, επιχειρώντας να εμφανίσει χρήματα από τις δωρεές ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Ο 37χρονος φέρεται, επιπλέον, να χρηματοδότησε με περίπου 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικές ομάδες στην Πιερία. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν η εξαγορά διαιτητών με αμοιβές που έφταναν έως και τα 1.000 ευρώ ανά αγώνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνοδος συγκεκριμένης ομάδας στη Γ’ Εθνική.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε τον τοπικό αρχιδιαιτητή για να επηρεάζει την έκβαση αγώνων και να αποκομίζει κέρδη μέσω παράνομου στοιχηματισμού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία για live στοιχηματισμό με εσωτερική πληροφόρηση σε αγώνα της Super League Κ19, καθώς και 62 προσωπικά στοιχήματα του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να πόνταρε συστηματικά στην ήττα συγκεκριμένης ομάδας.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Κώστας Παπαδόπουλος, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του εντολέα του σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. «Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με στημένα παιχνίδια. Ενοχοποιείται διότι σε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες τρίτων γινόταν αναφορά στο όνομά του ως διαιτητή τον οποίο δήθεν ήλεγχαν», δήλωσε.

Ως σημείο συνάντησης και συντονισμού της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποιούνταν καφετέρια στην Καλαμαριά, την οποία είχε ανοίξει ο 37χρονος. Εκεί πραγματοποιούνταν συναντήσεις και λαμβάνονταν αποφάσεις για τη διαχείριση και την κατανομή των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τις δωρεές. Παράλληλα, ο 32χρονος κουνιάδος του φερόμενου ως αρχηγού φέρεται να είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση εικονικών εταιρειών που συνδέονται με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.