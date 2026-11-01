Απάτη με ΜΚΟ: «Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά να βοηθάω παιδάκια» – Η συνέντευξη του ιδρυτή της οργάνωσης το 2019

Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ φέρεται να υφάρπαξε χρήματα από εράνους που πραγματοποιούνταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Τα χρήματα που συγκέντρωναν από δωρεές πολιτών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και αθλητών φέρεται να κατέληγαν στην πολυτελή ζωή των εμπλεκομένων, αλλά και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Πριν από μερικά ο ιδρυτής της ΜΚΟ και συγκεκριμένα το 2019 είχε φιλοξενηθεί σε εκπομπή της ΕΡΤ3 προκειμένου να μιλήσει για την εθελοντική ομάδα, τους σκοπούς και τις δράσεις του σωματείου.

«Κάνουμε ένα έργο που βοηθάμε παιδάκια που έχουν πρόβλημα νεοπλασματικής ασθένειας. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όσα πιο πολλά παιδάκια μπορούμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο σωματείο ώστε να μπορούμε να βοηθάμε όσες παραπάνω οικογένειες μπορούμε» είχε δηλώσει τότε.

«Το σωματείο το ξεκίνησα εγώ. Ένα ανιψάκι μου είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τότε κατάλαβα ότι μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βοηθάω παιδάκια. Βοηθάμε 50 οικογένειες κάθε μήνα με είδη πρώτης ανάγκες. Σκοπός μας είναι να κάνουμε όσο πιο πολλά παιδάκια χαρούμενα» είχε προσθέσει ο ιδρυτής της ΜΚΟ.