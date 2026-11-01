Απάτη με ΜΚΟ: «Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά να βοηθάω παιδάκια» – Η συνέντευξη του ιδρυτή της οργάνωσης το 2019

Αποκαλύψεις προκαλούν οργή για υπόθεση ΜΚΟ που φέρεται να υφάρπαξε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, τα οποία κατέληγαν σε πολυτελή ζωή και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

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Κοινωνία

Απάτη, ΜΚΟ, Ιδρυτής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ που φέρεται να υφάρπαξε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
  • Τα ποσά που συγκεντρώνονταν από δωρεές φέρεται να κατέληγαν στην πολυτελή ζωή των εμπλεκομένων, αλλά και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
  • Το 2019 ο ιδρυτής της οργάνωσης είχε φιλοξενηθεί στην ΕΡΤ3, δηλώνοντας τότε χαρακτηριστικά: «Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όσα πιο πολλά παιδάκια μπορούμε».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ φέρεται να υφάρπαξε χρήματα από εράνους που πραγματοποιούνταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Τα χρήματα που συγκέντρωναν από δωρεές πολιτών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και αθλητών φέρεται να κατέληγαν στην πολυτελή ζωή των εμπλεκομένων, αλλά και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Πριν από μερικά ο ιδρυτής της ΜΚΟ και συγκεκριμένα το 2019 είχε φιλοξενηθεί σε εκπομπή της ΕΡΤ3 προκειμένου να μιλήσει για την εθελοντική ομάδα, τους σκοπούς και τις δράσεις του σωματείου.

«Κάνουμε ένα έργο που βοηθάμε παιδάκια που έχουν πρόβλημα νεοπλασματικής ασθένειας. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όσα πιο πολλά παιδάκια μπορούμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο σωματείο ώστε να μπορούμε να βοηθάμε όσες παραπάνω οικογένειες μπορούμε» είχε δηλώσει τότε.

«Το σωματείο το ξεκίνησα εγώ. Ένα ανιψάκι μου είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τότε κατάλαβα ότι μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βοηθάω παιδάκια. Βοηθάμε 50 οικογένειες κάθε μήνα με είδη πρώτης ανάγκες. Σκοπός μας είναι να κάνουμε όσο πιο πολλά παιδάκια χαρούμενα» είχε προσθέσει ο ιδρυτής της ΜΚΟ.

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