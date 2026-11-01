Τροχαίο στα διόδια Πολυμύλου λόγω πυκνής ομίχλης – Ουρές χιλιομέτρων στην Εγνατία Οδό

Χάος και ουρά χιλιομέτρων σημειώνονται στην Εγνατία Οδό, μετά τη Βέροια στο ρεύμα προς Κοζάνη, εξαιτίας σύγκρουσης δύο φορτηγών περίπου 300 μέτρα από τα διόδια Πολυμύλου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ μονοδρομήσεις και δύσκολες καιρικές συνθήκες με ομίχλη και ολισθηρότητα μπλόκαραν την κυκλοφορία. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου τελούν υπό διερεύνηση.

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Κοζάνη/τροχαίο
Πηγή: Kozani Media
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χάος και ουρά χιλιομέτρων σημειώνονται στην Εγνατία Οδό, μετά τη Βέροια στο ρεύμα προς Κοζάνη, καθώς ατύχημα και μονοδρομήσεις, «μπλόκαραν» την κυκλοφορία, εν μέσω κακοκαιρίας.
  • Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου σε απόσταση 300 μέτρων από τα διόδια Πολυμύλου μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών, ενώ στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
  • Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ομίχλη στην περιοχή και η ολισθηρότητα του δρόμου εκτιμάται ότι έπαιξαν ρόλο, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Xάος και ουρά χιλιομέτρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Εγνατία Οδό, μετά τη Βέροια, στο ρεύμα προς Κοζάνη, καθώς, σύμφωνα με το Kozani Meida,  τροχαίο ατύχημα και μονοδρομήσεις «μπλόκαραν» την κυκλοφορία, εν μέσω της κακοκαιρίας.

Το συμβάν έχει σημειωθεί περίπου σε απόσταση 300 μέτρων από τα διόδια Πολυμύλου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σύγκρουση δυο φορτηγών, ενώ στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ομίχλη στην περιοχή και η ολισθηρότητα του δρόμου λόγω βροχής, εκτιμάται ότι έπαιξαν ρόλο στο ατύχημα, όμως τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν, ώστε να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

 

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