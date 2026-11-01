Τροχαίο στα διόδια Πολυμύλου λόγω πυκνής ομίχλης – Ουρές χιλιομέτρων στην Εγνατία Οδό

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Xάος και ουρά χιλιομέτρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Εγνατία Οδό, μετά τη Βέροια, στο ρεύμα προς Κοζάνη, καθώς, σύμφωνα με το Kozani Meida, τροχαίο ατύχημα και μονοδρομήσεις «μπλόκαραν» την κυκλοφορία, εν μέσω της κακοκαιρίας.

Το συμβάν έχει σημειωθεί περίπου σε απόσταση 300 μέτρων από τα διόδια Πολυμύλου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σύγκρουση δυο φορτηγών, ενώ στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ομίχλη στην περιοχή και η ολισθηρότητα του δρόμου λόγω βροχής, εκτιμάται ότι έπαιξαν ρόλο στο ατύχημα, όμως τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν, ώστε να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.