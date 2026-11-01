Σκάνδαλο με ΜΚΟ: «Έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι εναντίον μας στο 91’» καταγγέλλει πρόεδρος ομάδας – «Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του» λέει ο δικηγόρος του διαιτητή

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά-Child’s Happiness» στη Θεσσαλονίκη, η οποία εκμεταλλευόταν την ευαισθητοποίηση των πολιτών συγκεντρώνοντας δωρεές δήθεν για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, μέρος των χρημάτων «άρπαζαν» τα μέλη της οργάνωσης κατέληγε στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, Ιώαννης Τρελλόπουλος, καταγγέλλει την κλοπή του περυσινού κυπέλλου στον τελικό της ΕΠΣ Πιερίας, σημειώνοντας πως με ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε εμπλεκόμενος στη δικογραφία διαιτητής έχασαν τον αγώνα στο 91′.

«Στον περασμένο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91’» ανέφερε ο κ. Τρελλόπουλος προσθέτοντας ότι το παιδί το οποίο χρεώθηκε την παράβαση δεν έδωσε καν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο λόγω κακής ψυχολογίας μετά τον αγώνα.

Μάλιστα όπως είπε, μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση, συνειδητοποίησε πως και σε επόμενο αγώνα στις 7 Νοεμβρίου το ματς θα ήταν χειραγωγημένο κατά της ομάδας του. «Θα ήμασταν ξανά το θύμα», υποστήριξε. «Γενικά μιλούσαμε για λάθη που δεν θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. Μας στέρησαν ένα κύπελλο για το οποίο παλέψαμε πολύ», πρόσθεσε.

«Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του»

Στο μεταξύ, διαιτητής που βρίσκεται στα ονόματα της δικογραφίας, αρνείται την κατηγορία μέσω του δικηγόρου του.

Όπως είπε ο συνήγορός του, ο εντολέας του δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη ΜΚΟ και δεν έχει χρηματιστεί από κανέναν.

«Υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν στο όνομά του. Προκειμένου να δώσουν στον διαιτητή κάποια χρήματα απαιτούνται να γίνουν εκείνες οι καταβολές. Άλλοι διακινούσαν τα χρήματα και συζητούσαν για οικονομικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή. Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», ανέφερε και σημείωσε ότι ο διαιτητής είναι έκπληκτος με τις εξελίξεις.

«Από ό,τι είδα πρόχειρα στη δικογραφία, μιλάει για ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος που ικανοποιούνται εγωισμοί παραγόντων, ότι δηλαδή “θα βάλουμε τον τάδε και θα παίξει για εμάς” και για ένα παιχνίδι Κ19 που δεν είχε στοιχηματικό ενδιαφέρον και δεν παίχτηκαν χρήματα. Ο διαιτητής δεν ξέρει τον πρόεδρο της ΜΚΟ, δεν τον έχει γνωρίσει», τόνισε.