Κακοκαιρία: «Προσοχή στην Αττική τις απογευματινές ώρες» προειδοποιεί ο Κολυδάς – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

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Με βροχερό σκηνικό και τοπικές καταιγίδες κάνει «ποδαρικό» ο Νοέμβριος, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του Καιρού , προβλέποντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων κυρίως στα δυτικά, βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους για άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η κατάσταση ως οργανωμένη κακοκαιρία, ωστόσο αυτό αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό θα πλησιάσει την περιοχή μας, ενισχύοντας τα φαινόμενα. Όπως αναφέρει για σήμερα, Κυριακή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στην Αττική, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Το νέο έκτακτο δελτίο

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.

β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Η ανάρτηση Κολυδά για τον καιρό τις επόμενες μέρες

«Η κατάσταση του καιρού μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική φάση. Παρότι δεν υπάρχει οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα, η εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων με τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Μέχρι σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια οργανωμένη κακοκαιρία. Αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό πλησιάζει την περιοχή μας και ενισχύει τα φαινόμενα. Από αύριο και μετά, λοιπόν, η κατάσταση γίνεται σαφώς πιο δύσκολη. Σήμερα ας προσέξουμε και την Αττική τις απογευματινές ώρες.

Αξίζει ιδιαίτερη προσοχή στις εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Με βάση τη μέχρι τώρα εξέλιξη, θεωρούμε αρκετά πιθανό ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία των επόμενων ημερών μπορεί τελικά να λάβει και όνομα» αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο