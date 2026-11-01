Ουκρανία: Ανελέητο ρωσικό σφυροκόπημα με 5 νεκρούς και 46 τραυματίες – Στο σκοτάδι 280.000 σπίτια ενόψει χειμώνα

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας κατά το 24ωρο που προηγήθηκε του Σαββάτου (31/10), ενώ η Μόσχα συνέχισε τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, καθώς περίπου 280.000 νοικοκυριά σε δύο περιφέρειες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, που επικαλείται τις ουκρανικές περιφερειακές Αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συνολικά 134 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και επιθετικά drones με κινητήρες τζετ.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 105 από τα 134 drones, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 20 διαφορετικές τοποθεσίες και πτώσεις συντριμμιών σε άλλες δέκα περιοχές.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία πληγμάτων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία καταστρέφει τις υποδομές μας και σκοτώνει τον λαό μας» – Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες χωρίς ρεύμα

Για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η Μόσχα εντείνει τους βομβαρδισμούς ενόψει του χειμώνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε τέσσερις περιοχές της χώρας: Ντνίπρο, Βίνιτσα, Ζιτόμιρ και Χμελνίτσκι.

Στόχοι των επιθέσεων έγιναν υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές και γραμμές μεταφοράς ρεύματος που τροφοδοτούν κατοικίες. Συνεργεία αποκατάστασης εργάζονται σε όλες τις πληγείσες περιοχές, ωστόσο εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά εξακολουθούν να βρίσκονται στο σκοτάδι.

Overnight alone, our energy infrastructure came under Russian attack in four regions: Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr, and Khmelnytskyi. Substations, transformers, and power lines that supply electricity to our people’s homes were targeted. Repair crews are working everywhere. As of now, hundreds of thousands of families remain without power. Massive Russian attacks on Ukraine’s other critical infrastructure are also continuing unabated. This past week Russia has launched 1,940 attack drones, more than 1,580 guided aerial bombs, and 44 missiles of various types against Ukraine, including 36 ballistic missiles. The intensity of the strikes is extremely high, and the Russians are trying to take maximum advantage of the shortage of ballistic missile interceptors. Every day, we communicate our need for Patriot missiles to America, Europe, and other partners who can help. And this month, the United States and European countries made new decisions on additional packages for Ukraine. But these deliveries cannot take years. Russia is destroying infrastructure and killing our people right now, and it is betting on ballistic missiles this winter. Accordingly, decisions on air defense must also be implemented now. I thank everyone who supports the defense of Ukrainian skies. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2026

Ο Ζελένσκι παρουσίασε, παράλληλα, στοιχεία για την ένταση των ρωσικών επιθέσεων, αποκαλύπτοντας ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε 1.940 επιθετικά drones, περισσότερες από 1.580 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 44 πυραύλους διαφόρων τύπων, εκ των οποίων οι 36 ήταν βαλλιστικοί.

Όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ελλείψεις της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας σε μέσα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, αυξάνοντας την ένταση των πληγμάτων.

«Καθημερινά επικοινωνούμε την ανάγκη μας για πυραύλους Patriot στην Αμερική, στην Ευρώπη και σε άλλους εταίρους που μπορούν να βοηθήσουν», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παρότι, όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν τον Οκτώβριο νέες αποφάσεις για πρόσθετα πακέτα στρατιωτικής υποστήριξης, υπογράμμισε ότι οι παραδόσεις δεν μπορούν να καθυστερούν επί χρόνια.

«Η Ρωσία καταστρέφει τις υποδομές μας και σκοτώνει τον λαό μας αυτή τη στιγμή, και ποντάρει στους βαλλιστικούς πυραύλους αυτόν τον χειμώνα», προειδοποίησε.

Ο Ζελένσκι κατέληξε ζητώντας την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων για την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, ευχαριστώντας παράλληλα όσους συμβάλλουν στην προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου.

Δύο νεκροί στο Ντονέτσκ – Νεκρή 43χρονη στη Σούμι

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Σλοβιάνσκ από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην περιφέρεια Σούμι, μία 43χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από επίθεση ρωσικού drone κοντά στην πόλη Σόστκα.

Οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη 14 άνθρωποι, επτά άνδρες και επτά γυναίκες, τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα στην περιοχή.

Νεκροί και τραυματίες σε Νικόπολη και Ζαπορίζια

Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν και στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάντζα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από πλήγματα κοντά στην πόλη Νικόπολη.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Χάρκοβο: Επτά τραυματίες και 12 άνθρωποι με έντονο στρες

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Ακόμη 12 άνθρωποι παρουσίασαν έντονες αντιδράσεις στρες εξαιτίας των πληγμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Στην περιφέρεια Πολτάβα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μη στρατιωτικές υποδομές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες, ηλικίας 71 και 73 ετών.

Τους τραυματισμούς επιβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίβνιτς.

Τέλος, στην περιφέρεια Κιέβου, μία γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση drone κοντά στην πόλη Μπροβαρί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα

Τα τελευταία πλήγματα εντάσσονται στη συνεχιζόμενη ρωσική εκστρατεία εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα προετοιμάζεται για τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

Οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Κιέβου καταδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις των επιθέσεων στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η ουκρανική κυβέρνηση ζητά από τους διεθνείς εταίρους της πρόσθετη βοήθεια για την προστασία των υποδομών και την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα.