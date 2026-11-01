Γερμανία: Λεηλασίες, μολότοφ και συγκρούσεις με την αστυνομία στις διαδηλώσεις της Gen Z – Επίθεση σε κατάστημα όπλων στη Φρανκφούρτη

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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/10) σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, όταν οι μαζικές κινητοποιήσεις νέων κατά της ακρίβειας, των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια, λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις με την αστυνομία. Η σοβαρότερη ένταση καταγράφηκε στη Φρανκφούρτη, όπου ομάδες κουκουλοφόρων έσπασαν βιτρίνες, επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο εμπορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το BBC και γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 30 πόλεις, έπειτα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Gen Z regelt», που σημαίνει «Η Gen Z αναλαμβάνει δράση». Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, οι οποίες εξελίχθηκαν αρχικά ειρηνικά, προτού σημειωθούν σοβαρά επεισόδια σε ορισμένες περιοχές μετά τη διάλυση των συγκεντρώσεων.

Η γερμανική αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές και προσωρινές συλλήψεις, ενώ χρησιμοποίησε υδροφόρα οχήματα και άλλες δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών για να απομακρύνει ομάδες που επιτίθεντο στους αστυνομικούς.

Φρανκφούρτη: Λεηλασίες καταστημάτων και βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο στη Φρανκφούρτη, οικονομικό κέντρο της Γερμανίας, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το Hessenschau, περίπου 8.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση, κατά την εκτίμηση της αστυνομίας, ενώ οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό στους 10.000.

Η πορεία αρχικά εξελίχθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα, ωστόσο διακόπηκε επανειλημμένα λόγω της χρήσης πυροτεχνημάτων και κροτίδων. Τελικά, οι αστυνομικές Αρχές αποφάσισαν να τη διαλύσουν πριν ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη διαδρομή.

Ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της πόλης, με ομάδες ατόμων να επιτίθενται σε καταστήματα και να σπάνε βιτρίνες χρησιμοποιώντας πέτρες, πινακίδες και άλλα αντικείμενα.

Δημοσιογράφοι του γερμανικού πρακτορείου dpa κατέγραψαν άτομα να εισβάλλουν σε καταστήματα και να αφαιρούν αθλητικά παπούτσια και άλλα εμπορεύματα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επιθέσεις με βόμβες μολότοφ, ενώ είχαν αναφερθεί και τραυματισμοί αστυνομικών.

🇩🇪 #GenZRegelt in Frankfurt am Main: https://t.co/lzftD9TKjb — Nachrichten (@NewsFokus) October 31, 2026

Επίθεση σε κατάστημα όπλων – Κατασχέθηκαν δύο όπλα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η επίθεση σε κατάστημα πώλησης όπλων στη Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με το Tagesschau, οι δράστες έσπασαν τη βιτρίνα του καταστήματος, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για να αποτρέψουν περαιτέρω περιστατικά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατασχέθηκαν δύο όπλα και ότι περισσότερα από 30 άτομα είχαν συλληφθεί προσωρινά μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Οι Αρχές απέκλεισαν την εμπορική οδό Zeil, έναν από τους πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της Γερμανίας, καθώς και τις περιοχές γύρω από τις πλατείες Hauptwache και Konstablerwache.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές αστυνομικές μονάδες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν υδροφόρα οχήματα για τον περιορισμό των επεισοδίων.

Σύμφωνα με το ZDF, περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί είχαν κινητοποιηθεί στη Φρανκφούρτη. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (1/11), η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται, αν και ισχυρές δυνάμεις παρέμεναν στο κέντρο.

Περίπου στις 01:00, οι αστυνομικοί περικύκλωσαν ομάδα περίπου 100 ατόμων για να εξακριβώσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

Επεισόδια και στην Κολωνία – Φλεγόμενα οδοφράγματα στο Αμβούργο

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη Φρανκφούρτη.

Στην Κολωνία σημειώθηκαν συγκρούσεις κοντά στον καθεδρικό ναό και στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, με άτομα να εκτοξεύουν μπουκάλια και ποδήλατα εναντίον αστυνομικών.

Σύμφωνα με το dpa, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και πέντε άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολωνίας, Γιοχάνες Χέρμανς, υπερασπίστηκε την απόφαση να απαγορευθεί η πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πορείας, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει βόμβες μολότοφ και σφυριά έκτακτης ανάγκης στην κατοχή κουκουλοφόρων.

Στο Αμβούργο, ομάδες μαυροφορεμένων ατόμων έστησαν και πυρπόλησαν πρόχειρα οδοφράγματα κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ σημειώθηκε εκτεταμένη χρήση πυροτεχνημάτων.

Επεισόδια καταγράφηκαν επίσης στο Βερολίνο, όπου αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια, κροτίδες και αυγά. Σύμφωνα με την αστυνομία, 27 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και έως 56 άτομα συνελήφθησαν προσωρινά.

Οι συγκεκριμένες συγκρούσεις σημειώθηκαν μετά τη διάλυση ξεχωριστής πορείας, η οποία συνδεόταν με το ευρύτερο κύμα κινητοποιήσεων, αλλά δεν αποτελούσε μέρος των επίσημων συγκεντρώσεων της «Gen Z regelt».

Police are using water cannons to disperse protesters in Cologne, Germany. https://t.co/RUqFqiavFm — World Source News (@Worldsource24) October 31, 2026

«Είμαστε εδώ για την ειρήνη και την ελευθερία, όχι για τον πόλεμο»

Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» είχε καλέσει σε κινητοποιήσεις σε 34 γερμανικές πόλεις, με αιτήματα την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής, την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και την απόρριψη της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Η εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, Λίνα Φρίντριχ, δήλωσε στο BBC ότι σκοπός των κινητοποιήσεων είναι «να αγωνιστούμε για την ειρήνη και την ελευθερία, αντί για τον πόλεμο και τον εξαναγκασμό».

«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι η καλύτερη στήριξη των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης. Είμαστε αντίθετοι στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και υπέρ μιας δικαιότερης κατανομής των βαρών», πρόσθεσε.

Η πρωτοβουλία ζητά επίσης περισσότερα κονδύλια για την ψυχολογική υποστήριξη, την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν συνολικά στις κινητοποιήσεις, αν και δεν είχαν ακόμη συγκεντρωθεί στοιχεία από όλες τις πόλεις.

Δεν είχε δημοσιευθεί αντίστοιχος συνολικός αριθμός από την αστυνομία.

Υπουργός Εσωτερικών Έσσης: «Περίπου 100 αριστεροί εξτρεμιστές παρεισέφρησαν στην πορεία»

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, καταδίκασε τα επεισόδια στη Φρανκφούρτη και κατηγόρησε ομάδες ακραίων στοιχείων για την κλιμάκωση της βίας.

Σύμφωνα με το BBC, υποστήριξε ότι περίπου 100 άτομα, τα οποία χαρακτήρισε αριστερούς εξτρεμιστές, είχαν παρεισφρήσει στην κινητοποίηση.

Ο Πόζεκ δήλωσε σοκαρισμένος από τη βιαιότητα των συγκρούσεων και προανήγγειλε αυστηρή αντιμετώπιση των υπευθύνων.

«Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τις εικόνες από τη Γαλλία, λεηλασίες, φλεγόμενα σπίτια, αστυνομικά οχήματα στις φλόγες και επιθέσεις σε αστυνομικούς», ανέφερε.

«Η Γαλλία δεν πρέπει να αποτελέσει πρότυπο σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Έσσης, Μπόρις Ράιν, εξέφρασε επίσης τον αποτροπιασμό του για τα επεισόδια, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις και οι καταστροφές δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες.

🚨🇩🇪Berlin, Germany tonight. https://t.co/31ht90CDWf — Mario ZNA (@MarioBojic) October 31, 2026

«Δεν είχαμε έλεγχο σε όσα συνέβησαν μετά τις συγκεντρώσεις»

Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων αποστασιοποιήθηκαν από τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη λήξη των διαδηλώσεων.

Εκπρόσωπος της «Gen Z regelt», ο οποίος παρουσιάστηκε με το μικρό όνομα Αμαντέο, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο dpa ότι η πρωτοβουλία δεν μπορούσε να επηρεάσει τις ενέργειες ομάδων που προχώρησαν σε βίαιες πράξεις μετά το τέλος των συγκεντρώσεων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις σημαντικό πρώτο βήμα και ανακοίνωσε ότι η οργάνωση σκοπεύει να συμμετάσχει σε νέες πανευρωπαϊκές διαδηλώσεις στις 20 Νοεμβρίου.

Deutschlandweit ziehen die „Gen Z regelt“-Proteste durch die Straßen der Städte. In Hamburg wurden jetzt die ersten Rauchtöpfe gezündet. https://t.co/hqAIPVobvO — NIUS (@niusde_) October 31, 2026

Το κύμα διαδηλώσεων εξαπλώνεται στην Ευρώπη

Οι γερμανικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα με νέες μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, όπου η κοινωνική δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και την κυβερνητική πολιτική έχει προκαλέσει επανειλημμένες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών που επικαλείται το dpa, περίπου 320.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία, εκ των οποίων 70.000 στο Παρίσι.

Μέχρι τις 20:00 το βράδυ είχαν πραγματοποιηθεί 511 συλλήψεις σε όλη τη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις σε Γερμανία και Γαλλία αναδεικνύουν την αυξανόμενη δυσαρέσκεια μερίδας της ευρωπαϊκής νεολαίας για τις οικονομικές πιέσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις προοπτικές του μέλλοντός της.