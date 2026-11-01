Ρωσία: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας έπειτα από επίθεση με drones

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Μεγάλη πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε σε ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, στην πόλη Κστόβο της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, έπειτα από αναφερόμενη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή (1/11). Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν μεγάλες φωτιές στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου NORSI, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της χώρας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης στο Telegram ανέφεραν ότι το διυλιστήριο NORSI, γνωστό και ως Lukoil-Nizhegorodorgsintez, αποτέλεσε στόχο επίθεσης με drones τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Τα κανάλια Exilenova+ και Supernova+ δημοσίευσαν οπτικό υλικό από τη φερόμενη επίθεση, στο οποίο διακρίνονται πυρκαγιές που αποδίδονται σε πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, το ουκρανικό μέσο διευκρινίζει ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες και το οπτικό υλικό.

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

Το διυλιστήριο NORSI αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στη Ρωσία.

Πρόκειται για το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας και το δεύτερο μεγαλύτερο σε παραγωγή βενζίνης, με δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 15 έως 17 εκατομμυρίων μετρικών τόνων αργού πετρελαίου ετησίως.

Εκτός από βενζίνη, παράγει πετρέλαιο κίνησης, άσφαλτο και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται και για την υποστήριξη των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, γεγονός που αναδεικνύει την εμβέλεια των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατηγικών ενεργειακών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας.

One of Russia’s largest oil refineries was reportedly attacked – the LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod region. The refinery processes around 17 million tonnes of oil annually (~340,000 barrels per day), making it Russia’s fourth-largest by processing capacity. Locals are already reporting lines at gas stations. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 1, 2026

Είχε δεχθεί επίθεση και τον Αύγουστο

Το διυλιστήριο NORSI έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ουκρανικών επιθέσεων.

Στις 26 Αυγούστου 2026, επιβεβαιωμένο πλήγμα στις εγκαταστάσεις είχε προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου.

Η νέα φερόμενη επίθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Από τις αρχές του 2026, η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με drones σε διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων εντός της ρωσικής επικράτειας.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, καθώς συμβάλλουν στον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και αποτελούν μέρος της ενεργειακής υποδομής που στηρίζει τη ρωσική οικονομία.

Μέχρι τη δημοσίευση των αρχικών πληροφοριών, δεν είχε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η έκταση των ζημιών από τη νέα φερόμενη επίθεση.