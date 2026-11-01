Ρωσία: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας έπειτα από επίθεση με drones

Μεγάλη πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο διυλιστήριο NORSI, στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, έπειτα από αναφερόμενη επίθεση με ουκρανικά drones. Σύμφωνα με το Kyiv Independent, δημοσιεύτηκαν εικόνες από τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η επίθεση. Το NORSI είναι το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από προηγούμενο πλήγμα στις 26 Αυγούστου.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @Gerashchenko_en/X
Πηγή: @Gerashchenko_en/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε στο διυλιστήριο NORSI στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, έπειτα από αναφερόμενη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.
  • Πρόκειται για το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας και το δεύτερο μεγαλύτερο σε παραγωγή βενζίνης, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.
  • Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν δεχθεί πλήγμα και τον περασμένο Αύγουστο, καθώς θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε σε ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, στην πόλη Κστόβο της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, έπειτα από αναφερόμενη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή (1/11). Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν μεγάλες φωτιές στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου NORSI, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της χώρας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης στο Telegram ανέφεραν ότι το διυλιστήριο NORSI, γνωστό και ως Lukoil-Nizhegorodorgsintez, αποτέλεσε στόχο επίθεσης με drones τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Τα κανάλια Exilenova+ και Supernova+ δημοσίευσαν οπτικό υλικό από τη φερόμενη επίθεση, στο οποίο διακρίνονται πυρκαγιές που αποδίδονται σε πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, το ουκρανικό μέσο διευκρινίζει ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες και το οπτικό υλικό.

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

Το διυλιστήριο NORSI αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στη Ρωσία.

Πρόκειται για το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας και το δεύτερο μεγαλύτερο σε παραγωγή βενζίνης, με δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 15 έως 17 εκατομμυρίων μετρικών τόνων αργού πετρελαίου ετησίως.

Εκτός από βενζίνη, παράγει πετρέλαιο κίνησης, άσφαλτο και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται και για την υποστήριξη των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, γεγονός που αναδεικνύει την εμβέλεια των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατηγικών ενεργειακών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Είχε δεχθεί επίθεση και τον Αύγουστο

Το διυλιστήριο NORSI έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ουκρανικών επιθέσεων.

Στις 26 Αυγούστου 2026, επιβεβαιωμένο πλήγμα στις εγκαταστάσεις είχε προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου.

Η νέα φερόμενη επίθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Από τις αρχές του 2026, η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με drones σε διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων εντός της ρωσικής επικράτειας.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, καθώς συμβάλλουν στον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και αποτελούν μέρος της ενεργειακής υποδομής που στηρίζει τη ρωσική οικονομία.

Μέχρι τη δημοσίευση των αρχικών πληροφοριών, δεν είχε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η έκταση των ζημιών από τη νέα φερόμενη επίθεση.

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