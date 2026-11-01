Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 80χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Χαλάστρα – Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 90χρονος σύζυγός της

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Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο θάνατος 80χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή με τραύματα στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της στη Χαλάστρα.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, που πάσχει από άνοια και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς φέρει τραύματα και ο ίδιος.
  • Τους ηλικιωμένους βρήκε η κόρη τους το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο θάνατος 80χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Χαλάστρα. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, που πάσχει από άνοια και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς φέρεται τραύματα και ο ίδιος.

Η κόρη τους ειδοποίησε τις αρχές

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, τους ηλικιωμένους βρήκε η κόρη τους το απόγευμα του Σαββάτου, ειδοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα στο κεφάλι, ενώ ο 90χρονος έφερε τραύματα στα άνω άκρα και στο κεφάλι, αδυνατώντας να περιγράψει τι είχε συμβεί.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο, ενώ ο 90χρονος νοσηλεύεται υπό την επιτήρηση αστυνομικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

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