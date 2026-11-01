Κακοκαιρία τύπου «Π» με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Οι 8 περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

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Ποδαρικό με κακοκαιρία κάνει ο Νοέμβριος, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά φέρνουν έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους, συνθήκες που θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται μια ζώνη σε σχήμα «Π», η οποία περιλαμβάνει τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παρ’ όλα αυτά, η διαταραχή θα επηρεάσει το σύνολο σχεδόν της επικράτειας, με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών φαινομένων και στον νομό Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από το πρωί και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα, ενώ πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα και στην ανατολική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 19 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Από το απόγευμα της Κυριακής έως και τα μεσάνυχτα προς Δευτέρα 02/10 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές καθ΄όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Για την Αττική, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνει πιθανότητα ισχυρών φαινομένων από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και έπειτα.

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται (α) το πρωί και (β) τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής 01/11.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν μια πρόσκαιρη σχετική ύφεση των φαινόμενων από τις πρώτες έως το απόγευμα της Δευτέρας 02/11 ενώ εκ νέου ενίσχυσή τους αναμένεται από το βράδυ της Δευτέρας 02/11.

Νέα επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα

Συγκεκριμένα, το πρώτο σύστημα θα κινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ από το απόγευμα της Δευτέρας ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά, φέρνοντας εκ νέου βροχές και καταιγίδες.

Αρχικά θα επηρεαστεί η Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βροχοπτώσεις αναμένονται και στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τη Δευτέρα τα 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο. Την Τρίτη η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί σταδιακά ανατολικότερα, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.

Βελτίωση από την Τετάρτη, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ, από την Τετάρτη το σύστημα της κακοκαιρίας αναμένεται να απομακρυνθεί προς τα ανατολικά, δίνοντας τη θέση του σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το σκηνικό αυτό αναμένεται να διατηρηθεί για ένα διάστημα δύο έως τριών ημερών, με περιορισμένες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία, το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές να υποχωρούν κατά 2 έως 4 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.