Αποστολή Γαλλία: Η «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» στο Dry Dock των ναυπηγείων (Δείτε εικόνες)

Η ναυπήγηση της τέταρτης ελληνικής φρεγάτας FDI «Θεμιστοκλής» στα ναυπηγεία του Λοριάν, στη Γαλλία, αποκαλύπτει την αιχμή της τεχνολογίας για το Πολεμικό Ναυτικό. Το πλοίο, που παίρνει “σάρκα και οστά” μέσα στη δεξαμενή, ενσωματώνει κορυφαίες επιχειρησιακές αναβαθμίσεις, επανακαθορίζοντας τους κανόνες της αποτροπής και της στρατηγικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αποστολή στη Γαλλία, Χρήστος Μαζανίτης

Οι εργασίες στις ναυπηγικές κλίνες του Λοριάν προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, φέρνοντας στο προσκήνιο το τεχνολογικό ορόσημο της τέταρτης ελληνικής φρεγάτας Belharra.

Ο «Θεμιστοκλής» κατασκευάζεται με βάση τις αυστηρότερες προδιαγραφές του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελώντας ένα πλωτό κάστρο ψηφιακής τεχνολογίας. Η παρουσία του πλοίου στο dry dock αποτυπώνει την κρίσιμη φάση συναρμολόγησης των προηγμένων ογκωδών ενοτήτων του κύτους, οι οποίες συνδυάζουν τις κορυφαίες γαλλικές ναυπηγικές καινοτομίες με την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ημέρα του ελληνικού Στόλου.

Η έκδοση Standard 2++ αποτελεί την κορυφαία και πληρέστερη επιχειρησιακή διαμόρφωση που αποκτά ελληνικό πλοίο επιφανείας, ενσωματώνοντας εξαρχής αλλαγές που εκτοξεύουν τις δυνατότητες κρούσης και άμυνας. Μάλιστα, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την παραλαβή της φρεγάτας ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ θα ακολουθήσουν τον δρόμο για το ναυπηγείο και οι ΝΕΑΡΧΟΣ και ΦΟΡΜΙΩΝ, προκειμένου να αναβαθμιστούν στην έκδοση Standard 2++. Το γεγονός ότι αυτή θα είναι η φρεγάτα που θα καθορίσει και την κλάση των τεσσάρων πλοίων καταγράφεται και από τον αύξοντα αριθμό του πλοίου, που όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το enikos.gr, θα είναι το F-600 και όχι το F-604 όπως θα περίμενε κάποιος, δεδομένου ότι η πρώτη ήταν η ΚΙΜΩΝ.

Στο επίκεντρο αυτής της διαμόρφωσης βρίσκεται η διαχείριση των κατακόρυφων συστημάτων εκτόξευσης Sylver A50. Συγκεκριμένα, το πλοίο διαθέτει συνολικά 24 ή 32 κελιά VLS (ανάλογα με τις εργοστασιακές διαμορφώσεις παρτίδων, όπου σταθεροποιείται η δομή με συνδυασμό αντιαεροπορικών και στρατηγικών όπλων), περιλαμβάνοντας ειδικά διαμορφωμένα κελιά για την αντιαεροπορική ομπρέλα περιοχής με πυραύλους Aster 30 αλλά και την πολυπόθητη δυνατότητα κρούσης στρατηγικού βάθους. Η ύπαρξη κελιών ικανών να φιλοξενήσουν πυραύλους Cruise τύπου MdCN (Missile de Croisière Naval), εμβέλειας που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, μετατρέπει τη φρεγάτα σε πλατφόρμα στρατηγικής αποτροπής ικανή να πλήξει στόχους στρατηγικής σημασίας βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου, αλλάζοντας δραματικά τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς.

Αντιαεροπορική ασπίδα

Η επιχειρησιακή υπεροχή του «Θεμιστοκλής» υποστηρίζεται από το ψηφιακό ραντάρ Sea Fire AESA, το οποίο προσφέρει πλήρη κάλυψη 360 μοιρών και δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης εκατοντάδων εναέριων και θαλάσσιων στόχων σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σε συνδυασμό με τους πυραύλους Aster 30, το πλοίο δημιουργεί μια απροσπέλαστη αντιαεροπορική ζώνη προστασίας περιοχής, προστατεύοντας όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και ευρύτερους σχηματισμούς μάχης. Παράλληλα, η ενσωμάτωση του αντιαεροπορικού συστήματος εγγύς προστασίας RAM (Rolling Airframe Missile) στο προηγμένο σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS διασφαλίζει την εξουδετέρωση εισερχόμενων βλημάτων αντιπλοϊκών πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κρίσιμες αποστάσεις τελευταίας γραμμής άμυνας.

Πέρα από τα ισχυρά πλήγματα επιφανείας και αέρος, οι φρεγάτες FDI διατηρούν την παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο (ASW). Ο «Θεμιστοκλής» είναι εξοπλισμένος με το κορυφαίο σόναρ γάστρας Kingklip Mark II και το συρόμενο σόναρ μεταβλητού βάθους CAPTAS-4, το οποίο θεωρείται το αποτελεσματικότερο σύστημα παγκοσμίως στον εντοπισμό σύγχρονων συμβατικών και πυρηνικών υποβρυχίων σε θορυβώδη ή θερμοκλινή ύδατα. Μέσω της προηγμένης σουίτας ηλεκτρονικού πολέμου CANTO και των συστημάτων παραπλάνησης τορπιλών, το πλοίο καθίσταται σχεδόν άτρωτο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Την ίδια στιγμή, οι δυνατότητες πλήρους δικτυοκεντρικής επικοινωνίας επιτρέπουν την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με τα μαχητικά Rafale και τα υπόλοιπα κέντρα επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ.

Το χρονοδιάγραμμα

Η πορεία ναυπήγησης της «Θεμιστοκλής» εξελίσσεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την κατασκευάστρια εταιρεία, τα οποία δείχνουν ότι όλα πηγαίνουν βάσει του προγραμματισμού.

Το enikos.gr κατέγραψε εικόνες της ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ στο dry dock, όπου οι εργασίες προχωρούν πυρετωδώς τη στιγμή που έξω από το Hangar βρίσκεται η δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI (Belharra) του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού (Marine Nationale) «Amiral Louzeau» (D661).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εντός της δεξαμενής και την καθέλκυση, θα ακολουθήσει ο κρίσιμος κύκλος των λιμενικών και εν συνεχεία των θαλάσσιων δοκιμών (sea trials) στα γαλλικά ύδατα, όπου θα ελεγχθούν εντατικά τα προωστικά σκεύη, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τα οπλικά υποσυστήματα.

Η επίσημη παράδοση της τέταρτης φρεγάτας FDI στο Πολεμικό Ναυτικό προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2028, οπότε και ο «Θεμιστοκλής» θα υψώσει την ελληνική σημαία, κλείνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τον πρώτο μεγάλο κύκλο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των κύριων μονάδων επιφανείας της χώρας.