Ηλεκτρονικές αγορές εκτός ΕΕ: Σε ισχύ από σήμερα το τέλος των 2 ευρώ ανά προϊόν – Πότε η επιβάρυνση φτάνει τα 5 ευρώ

Νέα δεδομένα ισχύουν από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου στο τελικό κόστος των παραγγελιών που φτάνουν στην Ελλάδα από τρίτες χώρες. Στις τελωνειακές επιβαρύνσεις προστίθεται το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee – UHF), το οποίο ορίζεται στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ. Η συγκεκριμένη χρέωση είναι ανεξάρτητη από την τιμολογιακή αξία του προϊόντος και δύναται να επιβαρύνει τον καταναλωτή, ανάλογα με τους όρους της συναλλαγής και τον τρόπο διαχείρισης της εισαγωγής.

Για δέματα έως 150 ευρώ, το νέο τέλος προστίθεται στον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026, ανεβάζοντας τη συνολική πάγια επιβάρυνση στα 5 ευρώ ανά είδος. Έτσι, ένα δέμα με τρία διαφορετικά είδη μπορεί να επιβαρυνθεί με έως και 15 ευρώ προ ΦΠΑ. Για αποστολές μεγαλύτερης αξίας εφαρμόζονται οι κανονικοί εισαγωγικοί δασμοί, μαζί με το τέλος διεκπεραίωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελικό κόστος προσδιορίζεται από το πλήθος των διακριτών ειδών στην παραγγελία και όχι από τον αριθμό των δεμάτων. Ενδεικτικά, εάν ένα δέμα περιέχει τρία διαφορετικά προϊόντα (π.χ. ένα ρούχο, ένα ρολόι κι ένα αξεσουάρ), το τέλος ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά είδος, δηλαδή 6 ευρώ συνολικά. Εφόσον η αξία παραμένει εντός του ορίου των 150 ευρώ, επιβάλλεται επιπλέον ο δασμός των 3 ευρώ ανά είδος, διαμορφώνοντας τη συνολική προσαύξηση στα 15 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όπου προβλέπεται

Το νέο τέλος θεσπίζεται για την κάλυψη των τελωνειακών δαπανών που αφορούν τη διαχείριση και την εισαγωγή δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους υπόχρεους καταβολής, την είσπραξη και τις υποχρεώσεις οικονομικών φορέων και τελωνείων καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο (Ε.2067/2026) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Πώς υπολογίζεται η επιβάρυνση

Το ποσό καθορίζεται σταθερά στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των εμπορευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς ή την τυχόν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.

Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Σε περίπτωση έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, την υποχρέωση αναλαμβάνει και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, το τέλος δεν επιστρέφεται, ακόμη και αν ακυρωθεί ή υποβληθεί δύο φορές η τελωνειακή διασάφηση.

Οι ειδικοί κωδικοί στις τελωνειακές διαδικασίες

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η εφαρμογή της ρύθμισης βασίζεται σε δύο ειδικούς κωδικούς: ο κωδικός Y126 χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρέωσης στο περιβάλλον του TARIC, ενώ ο κωδικός F00 (Union Handling Fee) εξυπηρετεί την εγγραφή της σχετικής επιβάρυνσης στις τελωνειακές διασαφήσεις H1 και H7.

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ

Η επιβολή του νέου τέλους δεν αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ωστόσο, το ποσό του τέλους συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι αγορές και οι αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.