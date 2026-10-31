Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Πότε θα αναρτηθούν τα «ραβασάκια» – Αυτή είναι η επικρατέστερη ημερομηνία

Τις επόμενες ημέρες και πιθανόν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, με την προθεσμία πληρωμής να τοποθετείται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μοτοσικλετών μπορούν να εκτυπώσουν τα σχετικά έντυπα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις επόμενες ημέρες -μπορεί και τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026- θα αναρτηθούν στην σελίδα της ΑΑΔΕ «myCar» τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027.
  • Η προθεσμία για την καταβολή τους προβλέπεται να είναι με βάση τα έως τώρα δεδομένα η Πέμπτη, 31η Δεκεμβρίου 2026.
  • Μόλις «ανέβουν» τα ραβασάκια για τα τέλη στην ιστοσελίδα της Αρχής, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων και μοτοσικλετών θα μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω myCar με κωδικούς taxisnet.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τις επόμενες ημέρες -μπορεί και τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026- θα αναρτηθούν στην σελίδα της ΑΑΔΕ «myCar» τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του enikonomia.gr

Της Κατερίνας Φεσσά

Η προθεσμία για την καταβολή τους προβλέπεται να είναι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και με βάση τα έως τώρα δεδομένα η Πέμπτη, 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η εκτύπωση

Μόλις «ανέβουν» τα ραβασάκια για τα τέλη στην ιστοσελίδα της Αρχής, τότε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων και μοτοσικλετών μπορούν να τα εκτυπώσουν με βάση τα έως τώρα δεδομένα με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Ειδικότερα:

Α. Πρώτος τρόπος: Μέσω myCar με κωδικούς taxisnet

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόχρεοι, σε αυτήν την περίπτωση είναι τα εξής:

  • Αρχικά, θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της myAADE, https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/
  • Μετά θα πρέπει να κλικάρουν στο «Εφαρμογές ».
  • Εν συνεχεία θα πρέπει να επιλέξουν «Φορολογικές Υπηρεσίες και να κάνουν κλικ στα «Οχήματα».
  • Θα πρέπει να επιλέξουν το «myCar» και να πατήσουν πάνω στο «Είσοδος στην εφαρμογή».

Βγαίνει ένα πλαίσιο, όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία στο « Όνομα χρήστη » και στον «κωδικό πρόσβασης» θα πρέπει να βάλουν τους κωδικούς του taxisnet και  ΝΑ πατήσουν στο «Σύνδεση».

Στο πεδίο «Αριθμός  κυκλοφορίας » θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία για το «ΑΦΜ», τον « αριθμό κυκλοφορίας » του οχήματος, το «έτος » και να πατήσουν πάνω στα «Ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας».

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

 

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