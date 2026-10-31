Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Πότε θα αναρτηθούν τα «ραβασάκια» – Αυτή είναι η επικρατέστερη ημερομηνία

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Τις επόμενες ημέρες -μπορεί και τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026- θα αναρτηθούν στην σελίδα της ΑΑΔΕ «myCar» τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του enikonomia.gr

Της Κατερίνας Φεσσά

Η προθεσμία για την καταβολή τους προβλέπεται να είναι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και με βάση τα έως τώρα δεδομένα η Πέμπτη, 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η εκτύπωση

Μόλις «ανέβουν» τα ραβασάκια για τα τέλη στην ιστοσελίδα της Αρχής, τότε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων και μοτοσικλετών μπορούν να τα εκτυπώσουν με βάση τα έως τώρα δεδομένα με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Ειδικότερα:

Α. Πρώτος τρόπος: Μέσω myCar με κωδικούς taxisnet

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόχρεοι, σε αυτήν την περίπτωση είναι τα εξής:

Αρχικά, θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της myAADE, https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/

Μετά θα πρέπει να κλικάρουν στο « Εφαρμογές ».

». Εν συνεχεία θα πρέπει να επιλέξουν «Φορολογικές Υπηρεσίες και να κάνουν κλικ στα «Οχήματα».

και να κάνουν κλικ στα Θα πρέπει να επιλέξουν το «myCar» και να πατήσουν πάνω στο «Είσοδος στην εφαρμογή».

Βγαίνει ένα πλαίσιο, όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία στο « Όνομα χρήστη » και στον «κωδικό πρόσβασης» θα πρέπει να βάλουν τους κωδικούς του taxisnet και ΝΑ πατήσουν στο «Σύνδεση».

Στο πεδίο «Αριθμός κυκλοφορίας » θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία για το «ΑΦΜ», τον « αριθμό κυκλοφορίας » του οχήματος, το «έτος » και να πατήσουν πάνω στα «Ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας».

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