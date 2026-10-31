ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα: Δεν έχουμε πρόθεση να ρίξουμε το επίπεδο – Ευχόμαστε να ήταν γλωσσικό ατόπημα που θα ανασκευαστεί

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή με μια φράση που φέρεται να είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στην Ηλιούπολη, όπου βρέθηκε την Παρασκευή.

«Σε αυτή την Πατρίδα η ιστορία έχει γραφτεί από την πάλη δύο παρατάξεων. Της Αριστεράς και της Δεξιάς. Αυτό δεν αλλάζει. Από το 1974, ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι ΟΛΑ πρέπει να συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο. Στους σκοτεινούς καιρούς που διανύουν η Ευρώπη και ο πλανήτης, στους καιρούς που το αυγό του φιδιού ξαναζεσταίνεται και ραγίζει για να ανοίξει, Η ΜΟΝΗ ΑΣΠΙΔΑ των λαών είναι ο Κοινοβουλευτισμός.

Κάθε αφήγημα και κάθε υπονόμευση του κύρους του Κοινοβουλίου μας παραπέμπει στην μνήμη του μοιραίου λάθους της αποχής της Αριστεράς από τις εκλογές του ‘46. Μετά, σκότος και έρεβος και οι γερμανοτσολιάδες στα κουμάντα και ο λαός της Αντίστασης στα ξερονήσια και στις φυλακές στιγματισμένος στο περιθώριο.

Γενιές το πλήρωσαν το λάθος» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ .

«Χθες, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πήρε από το χέρι την διαμαρτυρία των Δικηγορικών Συλλόγων και την ένωσε με το διατυπωμένο σε πρόταση νόμου πρόγραμμά του και, μαζί με την κοινοβουλευτική προοδευτική αντιπολίτευση ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ από τα νύχια των αρπακτικών funds του Μητσοτάκη. Σημειώθηκε, έτσι, η πρώτη μεγάλη, στρατηγική ήττα του Χρηματοοικονομικού Υπόκοσμου που κυβερνά την Ελλάδα από το 2019. Ταπεινώθηκαν οι «Κωλέττηδες».

Την ίδια μέρα, στην Ηλιούπολη, ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που πορεύεται, πλέον, με το δικό του κόμμα, μίλησε απαξιωτικά για την τωρινή κοινοβουλευτική σημασία και αξία και έδειξε προς την πλευρά του κόμματος από το οποίο αποχώρησε, αλλά και των άλλων προοδευτικών κομμάτων, λέγοντας απαξιωτικά «το διακύβευμα δεν είναι να κρατήσουν την κρατική χρηματοδότηση και κάποια βουλευτικά έδρανα κάποιοι» προωθώντας την επικίνδυνη αντίληψη της Δημοκρατίας των χορηγών» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Όταν μπει στην Βουλή θα αρνηθεί την αναλογούσα Κρατική χρηματοδότηση; Εάν ποτέ γίνει κυβέρνηση, θα καταργήσει την κρατική χρηματοδότηση και θα πει στα κόμματα «βρείτε χορηγούς»; Το κόμμα Τσίπρα δεν είναι φτωχό και μόνο. Παρότι εξωκοινοβουλευτικό έχει εκπροσώπους σε κάθε εκπομπή, σε κάθε σταθμό, κάθε μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν αντέδρασε. Θα μπορούσε. Δεν έπεσε χαμηλά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συμμετείχε στο φεστιβάλ του ΚΟΚΚΙΝΟΥ και της ΑΥΓΗΣ που παρέλαβε χρεοκοπημένα και συναντήθηκε στην πλατεία Κουμουνδούρου με 5.000 ανθρώπους από όλα τα προοδευτικά κόμματα συνομιλώντας για τα μεγάλα επίδικα. Γιατί η κοινωνία σήμερα πεθαίνει. Όχι κάποτε. Το κόμμα Τσίπρα αρνήθηκε να συμμετέχει.

Μίλησε, επίσης, για σκουριασμένα μυαλά και σκουριασμένες ταμπέλες», όπως ακριβώς το είχε διατυπώσει ο διάδοχός του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αυτό δεν πήγε καθόλου καλά, όπως δεν θα πάει κι αυτή την φορά. Αν λέει τα ίδια με τον διάδοχό του, γιατί δεν συνέπραξε με αυτόν;» συνεχίζει η Κουμουνδούρου.

«Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ. Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ (όποιος κι αν είναι). Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν έχει πρόθεση να ρίξει το επίπεδο.

ΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ, ΟΜΩΣ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, θα το πράξει ακαριαία και με στοιχεία. Πάντα δημόσια, πάντα με τεκμήρια ήθους, συνέπειας και διαφάνειας. Επειδή είμαστε Θεσμικό κόμμα, με εκλεγμένα Όργανα, θα υπερασπιστούμε με κάθε μας δύναμη τον Κοινοβουλευτισμό και την προστασία των κομμάτων από κάθε λογής συμφέροντα. Ευχόμαστε να ήταν γλωσσικό ατόπημα που θα ανασκευαστεί. Μέχρι τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που θα μπει στην Βουλή δυνατά, θα πορευτεί με πρόγραμμα, με ανιδιοτέλεια και μαχητικότητα» καταλήγει.