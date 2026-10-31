Φλωρίδης για Basketgate: Δεν υπάρχει τίποτα υπεράνω δικαιοσύνης – Τι είπε για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα

Σαφές μήνυμα ότι ο νόμος ισχύει απαρέγκλιτα για όλους, έστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στη δικαστική διερεύνηση του «basketgate».

Παράλληλα, προειδοποίησε με βαρύτατες ποινές όσους θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές μέσω κλοπών χαλκού και υπενθύμισε τα θεσμικά εμπόδια απέναντι σε καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση. Στα εθνικά ζητήματα, απέκλεισε κάθε συμβιβασμό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση την ισχυρότερη αμυντική ισχύ της σύγχρονης ιστορίας της.

Το «Basketgate» και η κάθαρση στον αθλητισμό

«Δεν υπάρχει κάτι που να είναι υπεράνω δικαιοσύνης, ούτε ο αθλητισμός, ούτε το μπάσκετ», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή το basketgate.

«Όσον αφορά το θέμα του μπάσκετ, πρέπει να θυμίσω ότι όλα ξεκίνησαν από την αναφορά που έγινε σε μία πλατφόρμα που έχει φτιάξει το Υπουργείο Αθλητισμού, στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται ανώνυμα καταγγελίες. Με βάση την αναφορά σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη, άρχισε η έρευνα», επεσήμανε ο υπουργός.

«Το ζήτημα αυτό έχει δύο πτυχές. Η μία είναι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που θα δούμε που θα φτάσει και τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Το δεύτερο αφορά την αναδιοργάνωση του αθλήματος. Αυτό θα το αποφασίσουν οι συντελεστές που συναποτελούν την ομοσπονδία του μπάσκετ, δηλαδή τα σωματεία, οι εκπρόσωποί τους, οι άνθρωποι που θα θελήσουν να ασχοληθούν. Αυτό θα αποφασιστεί εκεί και πιστεύω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα βρούνε τις λύσεις», εκτίμησε στη συνέχεια.

«Πολυετής κάθειρξη ή και ισόβια εάν αποδειχτούν οι κατηγορίες για το χαλκό στην Πλάκα»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν τίθεται θέμα δημόσιας ασφάλειας, με τις επαναλαμβανόμενες κλοπές χαλκού που καταγράφονται, ο υπουργός απάντησε:

«Όσον αφορά τις κλοπές σε μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή στις δημόσιες συγκοινωνίες, τα πράγματα έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ με την τωρινή νομοθεσία. Στην περίπτωση της έκρηξης στην Πλάκα, οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί είναι πάρα πολύ βαριές, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Που σημαίνει ότι εφόσον οι κατηγορίες αυτές αποδειχτούν, η ποινή είναι ισόβια ή πάρα πολλά χρόνια κάθειρξη», υπογράμμισε.

«Δεν είναι το ίδιο, το πηγαίνω και παίρνω από μια μάντρα 20 μέτρα χαλκό και τον αφαιρώ από μια οικοδομή όπου ο κίνδυνος να τιναχτούν οι άνθρωποι στον αέρα είναι υπαρκτός, όπως έγινε στην Πλάκα και χάθηκαν άνθρωποι», διευκρίνισε αμέσως μετά.

«Το ποινικό σύστημα δεν είναι σώνει και καλά για να σε πάει στη φυλακή, αλλά είναι και για να προειδοποιεί την ελληνική κοινωνία ότι όταν εγκληματείς, ο κίνδυνος να πας φυλακή είναι πλέον σοβαρός», προειδοποίησε με νόημα.

Η συνάθροιση Κασιδιάρη και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών

«Κατ’ αρχάς τίθεται το ζήτημα εάν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί, έχει φυλακιστεί και έχει εκτίσει την ποινή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, μπορεί να δημιουργήσει κόμμα.

Αυτό νομίζω η ελληνική νομοθεσία το αντιμετωπίζει επαρκώς. Αντιμετωπίστηκε και το 2023 όπου το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου δεν επέτρεψε τη δημιουργία ενός κόμματος από έναν καταδικασμένο για τα συγκεκριμένα εγκλήματα», σημείωσε ο υπουργός.

«Η συνάθροιση ήταν σε κλειστό χώρο. Η αστυνομία πήγε εκεί για παν ενδεχόμενο για να μη δημιουργηθεί το παραμικρό, δηλαδή να προστατέψει την ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων, δέχτηκε επίθεση και έγιναν όσα έγιναν. Ακούστηκε μια κριτική η οποία πιστεύω ότι αδικεί πάρα πολύ την Ελληνική Αστυνομία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Αυτά τα ζητήματα οφείλουν να μας απασχολήσουν όλους και οφείλουν να μας απασχολήσουν κυρίως στο πολιτικό επίπεδο, για να δούμε τελικά πώς τοποθετούνται οι πολιτικές δυνάμεις απέναντι στο πώς προστατεύεται η δημοκρατία από όποιους ενδεχόμενους κινδύνους», υπογράμμισε ο υπουργός.

Τι είπε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε όταν εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να το κάνουμε και με τον τρόπο που οφείλουμε να το κάνουμε, στα θέματα της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων ή της προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα οποιουδήποτε συμβιβασμού με κανέναν. Η Ελλάδα θα ασκεί αυτά τα δικαιώματά της. Τα κυριαρχικά δικαιώματα τα ασκείς εσύ στην πράξη και όχι στα λόγια, όπως διάφοροι πατριώτες του καναπέ. Αυτή η κυβέρνηση το κάνει», ξεκαθάρισε με έμφαση.

«Και δεύτερον, να μην ξεχνάμε ότι η χώρα έχει την μεγαλύτερη αμυντική ισχύ που είχε ποτέ στην ιστορία της, δηλαδή στα 200 χρόνια της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ουδέποτε η Ελλάδα ήταν τόσο ισχυρή αμυντικά», κατέληξε ο υπουργός.